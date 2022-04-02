https://tr.sputniknews.com/20220402/trabzonspor-besiktas-maci-hazirliklarini-tamamladi-1055263648.html
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T17:58+0300
2022-04-02T17:58+0300
2022-04-02T18:35+0300
spor
trabzon
trabzonspor
beşiktaş
medical park arena stadı
maç
hazırlık
abdullah avcı
mehmet ali yılmaz
süper lig
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Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Beşiktaş maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
https://tr.sputniknews.com/20220323/trabzonspor-besiktas-maci-biletleri-karaborsada-1054983404.html
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trabzon, trabzonspor, beşiktaş, medical park arena stadı, maç, hazırlık, abdullah avcı, mehmet ali yılmaz, süper lig, zorbay küçük
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
17:58 02.04.2022 (güncellendi: 18:35 02.04.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Beşiktaş maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.