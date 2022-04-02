https://tr.sputniknews.com/20220402/turk-milli-cimnastikcisi-ibrahim-colak-dunya-kupasinda-2-oldu-1055259041.html

Türk milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu

Türk milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak, 2. olarak erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T13:38+0300

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spor

türkiye

ibrahim çolak

cimnastik

türkiye cimnastik federasyonu

sevgi seda kayışoğlu

halka aleti

asimetrik paralel

azerbaycan

bakü

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Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler halka aleti ve kadınlar asimetrik paralel finalleri yapıldı.İbrahim Çolak, halka aleti finalinde elde ettiği 14,766 puanla podyumun 2. basamağına çıktı.Büyüklerde ilk uluslararası turnuvasına çıkan 16 yaşındaki Kayışoğlu, finali 6. sırada tamamladıBir diğer Türk milli sporcusu Sevgi Seda Kayışoğlu ise büyüklerdeki ilk uluslararası turnuva deneyimini yaşadı. 16 yaşındaki Sevgi Seda, asimetrik paralel finalini 12,266 puanla 6. sırada tamamladı.

https://tr.sputniknews.com/20201213/avrupa-erkekler-artistik-cimnastik-sampiyonasinda-ilk-altini-halkada-ibrahim-colak-getirdi-1043394041.html

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