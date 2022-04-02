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Türk milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu
Türk milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak, 2. olarak erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye
ibrahim çolak
cimnastik
türkiye cimnastik federasyonu
sevgi seda kayışoğlu
halka aleti
asimetrik paralel
azerbaycan
bakü
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Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler halka aleti ve kadınlar asimetrik paralel finalleri yapıldı.İbrahim Çolak, halka aleti finalinde elde ettiği 14,766 puanla podyumun 2. basamağına çıktı.Büyüklerde ilk uluslararası turnuvasına çıkan 16 yaşındaki Kayışoğlu, finali 6. sırada tamamladıBir diğer Türk milli sporcusu Sevgi Seda Kayışoğlu ise büyüklerdeki ilk uluslararası turnuva deneyimini yaşadı. 16 yaşındaki Sevgi Seda, asimetrik paralel finalini 12,266 puanla 6. sırada tamamladı.
https://tr.sputniknews.com/20201213/avrupa-erkekler-artistik-cimnastik-sampiyonasinda-ilk-altini-halkada-ibrahim-colak-getirdi-1043394041.html
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türkiye, ibrahim çolak, cimnastik, türkiye cimnastik federasyonu, sevgi seda kayışoğlu, halka aleti, asimetrik paralel, azerbaycan, bakü, artistik cimnastik dünya kupası

Türk milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu

13:38 02.04.2022 (güncellendi: 13:41 02.04.2022)
© AAİbrahim Çolak
İbrahim Çolak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© AA
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak, 2. olarak erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler halka aleti ve kadınlar asimetrik paralel finalleri yapıldı.
İbrahim Çolak, halka aleti finalinde elde ettiği 14,766 puanla podyumun 2. basamağına çıktı.

Büyüklerde ilk uluslararası turnuvasına çıkan 16 yaşındaki Kayışoğlu, finali 6. sırada tamamladı

Bir diğer Türk milli sporcusu Sevgi Seda Kayışoğlu ise büyüklerdeki ilk uluslararası turnuva deneyimini yaşadı. 16 yaşındaki Sevgi Seda, asimetrik paralel finalini 12,266 puanla 6. sırada tamamladı.
Mersin’de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, Türkiye'ye şampiyona tarihindeki ilk birinciliğini getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2020
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Çolak ve Arıcan, Türkiye'ye Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda çifte altın getirdi
13 Aralık 2020, 17:09
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