https://tr.sputniknews.com/20220402/turk-milli-cimnastikcisi-ibrahim-colak-dunya-kupasinda-2-oldu-1055259041.html
Türk milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu
Türk milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak, 2. olarak erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T13:38+0300
2022-04-02T13:38+0300
2022-04-02T13:41+0300
spor
türkiye
ibrahim çolak
cimnastik
türkiye cimnastik federasyonu
sevgi seda kayışoğlu
halka aleti
asimetrik paralel
azerbaycan
bakü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054265377_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_abfee028a6e8702874160c29951ca90d.jpg
Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler halka aleti ve kadınlar asimetrik paralel finalleri yapıldı.İbrahim Çolak, halka aleti finalinde elde ettiği 14,766 puanla podyumun 2. basamağına çıktı.Büyüklerde ilk uluslararası turnuvasına çıkan 16 yaşındaki Kayışoğlu, finali 6. sırada tamamladıBir diğer Türk milli sporcusu Sevgi Seda Kayışoğlu ise büyüklerdeki ilk uluslararası turnuva deneyimini yaşadı. 16 yaşındaki Sevgi Seda, asimetrik paralel finalini 12,266 puanla 6. sırada tamamladı.
https://tr.sputniknews.com/20201213/avrupa-erkekler-artistik-cimnastik-sampiyonasinda-ilk-altini-halkada-ibrahim-colak-getirdi-1043394041.html
azerbaycan
bakü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054265377_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bbad567ce1558948b329aea18f20e530.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ibrahim çolak, cimnastik, türkiye cimnastik federasyonu, sevgi seda kayışoğlu, halka aleti, asimetrik paralel, azerbaycan, bakü, artistik cimnastik dünya kupası
Türk milli cimnastikçi İbrahim Çolak Dünya Kupası'nda 2. oldu
13:38 02.04.2022 (güncellendi: 13:41 02.04.2022) Abone ol
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak, 2. olarak erkekler halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler halka aleti ve kadınlar asimetrik paralel finalleri yapıldı.
İbrahim Çolak, halka aleti finalinde elde ettiği 14,766 puanla podyumun 2. basamağına çıktı.
Büyüklerde ilk uluslararası turnuvasına çıkan 16 yaşındaki Kayışoğlu, finali 6. sırada tamamladı
Bir diğer Türk milli sporcusu Sevgi Seda Kayışoğlu ise büyüklerdeki ilk uluslararası turnuva deneyimini yaşadı. 16 yaşındaki Sevgi Seda, asimetrik paralel finalini 12,266 puanla 6. sırada tamamladı.