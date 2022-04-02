Türk Yıldızları'ndan Van Gölü semalarında gösteri

Van Gölü kıyısındaki Tuşba 15 Temmuz Şehitler Parkı’na gelen yüzlerce Vanlı, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterilerini izlemek için erkenden yerini aldı.
Van Gölü kıyısındaki Tuşba 15 Temmuz Şehitler Parkı’na gelen yüzlerce Vanlı, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterilerini izlemek için erkenden yerini aldı.
Gösteriyi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve çok sayıda bölge sakini izledi.
Gösteriyi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve çok sayıda bölge sakini izledi.
Gölün etrafına toplanan kalabalığın sık sık alkışlarla gösteriye destek verdiği görüldü.
Gölün etrafına toplanan kalabalığın sık sık alkışlarla gösteriye destek verdiği görüldü.
Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları'nın kendine has hareketleriyle taçlandı.
Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları'nın kendine has hareketleriyle taçlandı.
Öte yandan, Van Gölü'ndeki jandarma ve polis botları da etkinliğe katılarak akrobatik hareketlerle seyircilere gösteri düzenledi.
Öte yandan, Van Gölü'ndeki jandarma ve polis botları da etkinliğe katılarak akrobatik hareketlerle seyircilere gösteri düzenledi.