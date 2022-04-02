Türk Yıldızları'ndan Van Gölü semalarında gösteri

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Gösteriyi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve çok sayıda bölge sakini izledi.