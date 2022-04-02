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https://tr.sputniknews.com/20220402/turkiyede-deniz-dolgusu-uzerine-3-havalimani-trabzona-yapilacak-1055259547.html
Türkiye'de deniz dolgusu üzerine 3. havalimanı Trabzon'a yapılacak
Türkiye'de deniz dolgusu üzerine 3. havalimanı Trabzon'a yapılacak
Bölgenin en eski havalimanlarından biri olan Trabzon Havalimanı'nın yapılacak deniz dolgusu çalışması ile yeni bir havalimanı olarak mevcut havalimanının... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T14:41+0300
2022-04-02T14:41+0300
türkiye
havalimanı
trabzon
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Giresun-Ordu Havalimanı sonrası yapımı süren ve önümüzdeki aylarda hizmete girmesi beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından 3. olarak deniz dolgusu üzerine havalimanı yine bir Doğu Karadeniz şehri olan Trabzon'a yapılacak.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Havalimanıyla ilgili yeni pist ve havalimanı çalışmasının bir iki ay içerisinde netleşeceğini kaydetti.Mevcut olan tek pistin yeterli olmadığını ve yeni havalimanının bir zaruretten kaynaklandığını ifade eden Cora, “Trabzon Havalimanı bölgenin en eski havalimanlarından birisi. Uluslararası havalimanı ve bölgenin ilk havalimanı olma özelliğine sahiptir. Şu anda baktığımız zaman yolcu taşıma kapasitesi maksimum seviyede ve yıllık 3,5 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor" dedi.'Tek pist yeterli değil'Büyük uçakların havalimanını kullanması halinde problemlerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Cora, "Aynı zamanda tek pist yeterli olmamaktadır. Yeni bir havalimanı bir zaruretten kaynaklanmıştır. Yeni bir havalimanı yapılması rantabl ve fizibl bir projedir. Trabzon’un bölgesine katkı sağlayacak ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir projedir. Bu manada 2022 yılı yatırım programına Trabzon yeni havalimanı olarak girmiştir" şeklinde konuştu.Cora, mevcut havalimanı kullanımı devam ederken herhangi bir hava ulaşımında aksamaya neden olmayacak şekilde, yeni havalimanının mevcut havalimanının kuzeyine doğru deniz dolgusu şeklinde planlandığını belirtti.Cora sözlerine şu şekilde devam etti:"Eğer mevcut havalimanını deniz dolgusu şeklinde yaptığımızda bunu merkezi bütçeden yapabilirsek mevcut havalimanının bulunduğu yeri de yine lojistik merkez olarak değerlendirme imkanına sahip olacağız. Çünkü mevcut havalimanımız bu ihtiyacı da görebilecek durumdadır, ilerleyen aşamada yeni havalimanı bittiğinde mevcut havalimanı da bu amaçla kullanabiliriz. Yapım modeli değiştirilirse merkezi bütçeden değil de eğer yap-işlet-devret gibi bir model olursa bu sefer mevcut havalimanını yap-işlet kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu olabilir. Zannedersem proje bir iki ay içerisinde bu netleşecek ve bununla da ilgili adımlarımızı atmış olacağız” diye konuştu.
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havalimanı, trabzon

Türkiye'de deniz dolgusu üzerine 3. havalimanı Trabzon'a yapılacak

14:41 02.04.2022
© İHATürkiye'de deniz dolgusu üzerine 3. havalimanı Trabzon'a yapılacak
Türkiye'de deniz dolgusu üzerine 3. havalimanı Trabzon'a yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© İHA
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Bölgenin en eski havalimanlarından biri olan Trabzon Havalimanı'nın yapılacak deniz dolgusu çalışması ile yeni bir havalimanı olarak mevcut havalimanının kuzeyine doğru deniz dolgusu şeklinde planlandığı belirtildi.
Giresun-Ordu Havalimanı sonrası yapımı süren ve önümüzdeki aylarda hizmete girmesi beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından 3. olarak deniz dolgusu üzerine havalimanı yine bir Doğu Karadeniz şehri olan Trabzon'a yapılacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Havalimanıyla ilgili yeni pist ve havalimanı çalışmasının bir iki ay içerisinde netleşeceğini kaydetti.
Mevcut olan tek pistin yeterli olmadığını ve yeni havalimanının bir zaruretten kaynaklandığını ifade eden Cora, “Trabzon Havalimanı bölgenin en eski havalimanlarından birisi. Uluslararası havalimanı ve bölgenin ilk havalimanı olma özelliğine sahiptir. Şu anda baktığımız zaman yolcu taşıma kapasitesi maksimum seviyede ve yıllık 3,5 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor" dedi.

'Tek pist yeterli değil'

Büyük uçakların havalimanını kullanması halinde problemlerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Cora, "Aynı zamanda tek pist yeterli olmamaktadır. Yeni bir havalimanı bir zaruretten kaynaklanmıştır. Yeni bir havalimanı yapılması rantabl ve fizibl bir projedir. Trabzon’un bölgesine katkı sağlayacak ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir projedir. Bu manada 2022 yılı yatırım programına Trabzon yeni havalimanı olarak girmiştir" şeklinde konuştu.
Cora, mevcut havalimanı kullanımı devam ederken herhangi bir hava ulaşımında aksamaya neden olmayacak şekilde, yeni havalimanının mevcut havalimanının kuzeyine doğru deniz dolgusu şeklinde planlandığını belirtti.
Cora sözlerine şu şekilde devam etti:

"Eğer mevcut havalimanını deniz dolgusu şeklinde yaptığımızda bunu merkezi bütçeden yapabilirsek mevcut havalimanının bulunduğu yeri de yine lojistik merkez olarak değerlendirme imkanına sahip olacağız. Çünkü mevcut havalimanımız bu ihtiyacı da görebilecek durumdadır, ilerleyen aşamada yeni havalimanı bittiğinde mevcut havalimanı da bu amaçla kullanabiliriz. Yapım modeli değiştirilirse merkezi bütçeden değil de eğer yap-işlet-devret gibi bir model olursa bu sefer mevcut havalimanını yap-işlet kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu olabilir. Zannedersem proje bir iki ay içerisinde bu netleşecek ve bununla da ilgili adımlarımızı atmış olacağız” diye konuştu.
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