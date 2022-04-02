https://tr.sputniknews.com/20220402/villaya-kumar-baskini-ramazan-oncesi-son-bir-kez-oynayalim-dedik-1055257996.html
Villaya kumar baskını: 'Ramazan öncesi son bir kez oynayalım dedik'
Villaya kumar baskını: 'Ramazan öncesi son bir kez oynayalım dedik'
İstanbul Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan polis, kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 18 bin 190 lira para... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T12:53+0300
2022-04-02T12:53+0300
2022-04-02T12:53+0300
yaşam
kumar
baskın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055258186_0:42:663:415_1920x0_80_0_0_fd047d88b64ef8f72d297bef24c9eaf2.jpg
İstanbul'da Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.Türkoba Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan villayı bir süre izleyen polis ekipleri, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.Yapılan çalışmaların ardından perşembe günü saat 23.45 sıralarında baskın düzenlendi.13 kişi gözaltına alındıBaskın sırasında kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı.İçeride yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve POS cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin rulet ve teksas pokeri tabir edilen oyunları oynadıkları belirlendi.'Ramazan öncesi son kez oynayalım dedik'Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Kumarbazlara Kabahatler Kanunu gereği toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. İşletmeci ve iki krupiyer hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055258186_27:0:636:457_1920x0_80_0_0_efdeb09facfce1019be7ca571ee28d62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kumar, baskın
Villaya kumar baskını: 'Ramazan öncesi son bir kez oynayalım dedik'
Abone ol
İstanbul Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan polis, kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan kumarbazların polise ekiplerine ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi.
İstanbul'da Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.
Türkoba Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan villayı bir süre izleyen polis ekipleri, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.
Yapılan çalışmaların ardından perşembe günü saat 23.45 sıralarında baskın düzenlendi.
13 kişi gözaltına alındı
Baskın sırasında kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı.
İçeride yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve POS cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin rulet ve teksas pokeri tabir edilen oyunları oynadıkları belirlendi.
'Ramazan öncesi son kez oynayalım dedik'
Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi.
Kumarbazlara Kabahatler Kanunu gereği toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. İşletmeci ve iki krupiyer hakkında ise adli işlem başlatıldı.