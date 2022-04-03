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Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor
Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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bolu dağı tüneli
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фото, bolu dağı tüneli, heyelan

Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

11:46 03.04.2022
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi.

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi.

© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Bölge, dron ile görüntülendi.

Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Bölge, dron ile görüntülendi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Bölge, dron ile görüntülendi.

© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Otoyol çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacak.

Otoyol çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacak. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mehmet Emin Gürbüz

Otoyol çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacak.

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