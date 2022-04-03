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Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı
Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı
03.04.2022, Sputnik Türkiye
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фото, kuşadası, yunanistan, ada, feribot, kovid-19

Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı

13:22 03.04.2022
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© AA / İbrahim Uzun

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Aydın Kuşadası ilçesi ile Yunanistan'ın Sisam ve Batnoz adaları arasındaki feribot seferleri yeniden başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Aydın Kuşadası ilçesi ile Yunanistan&#x27;ın Sisam ve Batnoz adaları arasındaki feribot seferleri yeniden başladı. - Sputnik Türkiye
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© AA / İbrahim Uzun

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Aydın Kuşadası ilçesi ile Yunanistan'ın Sisam ve Batnoz adaları arasındaki feribot seferleri yeniden başladı.

© AA / İbrahim Uzun

Kuşadası Limanı'ndan 'Sea Star Rhodes' isimli katamaran 19 yolcusuyla Sisam'a hareket etti.

Kuşadası Limanı&#x27;ndan &#x27;Sea Star Rhodes&#x27; isimli katamaran 19 yolcusuyla Sisam&#x27;a hareket etti. - Sputnik Türkiye
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© AA / İbrahim Uzun

Kuşadası Limanı'ndan 'Sea Star Rhodes' isimli katamaran 19 yolcusuyla Sisam'a hareket etti.

© AA / İbrahim Uzun

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Yunanistan'ın turistik adalarına salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını belirterek, "Nisan ayı ile hızlanan kruvaziyer gemi seferleri ile birlikte Sisam ve Batnoz seferinin başlaması ilçe turizminde büyük hareketlilik sağlayacak. 2022 yılı kruvaziyer sezonu, 2 yıldır pandemi nedeniyle büyük sekteye uğrayan ve kazancını turizmden sağlayan Kuşadası esnafının yüzünü güldürecektir" diye konuştu.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Yunanistan&#x27;ın turistik adalarına salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını belirterek, &quot;Nisan ayı ile hızlanan kruvaziyer gemi seferleri ile birlikte Sisam ve Batnoz seferinin başlaması ilçe turizminde büyük hareketlilik sağlayacak. 2022 yılı kruvaziyer sezonu, 2 yıldır pandemi nedeniyle büyük sekteye uğrayan ve kazancını turizmden sağlayan Kuşadası esnafının yüzünü güldürecektir&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
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© AA / İbrahim Uzun

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Yunanistan'ın turistik adalarına salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını belirterek, "Nisan ayı ile hızlanan kruvaziyer gemi seferleri ile birlikte Sisam ve Batnoz seferinin başlaması ilçe turizminde büyük hareketlilik sağlayacak. 2022 yılı kruvaziyer sezonu, 2 yıldır pandemi nedeniyle büyük sekteye uğrayan ve kazancını turizmden sağlayan Kuşadası esnafının yüzünü güldürecektir" diye konuştu.

© AA / İbrahim Uzun

Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş da Sisam'a nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenleneceğini ifade ederek, yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracaklarını kaydetti.

Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş da Sisam&#x27;a nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenleneceğini ifade ederek, yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracaklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye
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© AA / İbrahim Uzun

Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş da Sisam'a nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenleneceğini ifade ederek, yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracaklarını kaydetti.

© AA / İbrahim Uzun

Sisam'a hareket eden feribot yolcularından Binali Dikme, 2 yıl aranın ardından seferlerin yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirtti.

Sisam&#x27;a hareket eden feribot yolcularından Binali Dikme, 2 yıl aranın ardından seferlerin yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
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© AA / İbrahim Uzun

Sisam'a hareket eden feribot yolcularından Binali Dikme, 2 yıl aranın ardından seferlerin yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirtti.

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