Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı

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Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Yunanistan'ın turistik adalarına salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını belirterek, "Nisan ayı ile hızlanan kruvaziyer gemi seferleri ile birlikte Sisam ve Batnoz seferinin başlaması ilçe turizminde büyük hareketlilik sağlayacak. 2022 yılı kruvaziyer sezonu, 2 yıldır pandemi nedeniyle büyük sekteye uğrayan ve kazancını turizmden sağlayan Kuşadası esnafının yüzünü güldürecektir" diye konuştu.