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ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, 2-9 Nisan'da Fransa, Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
victoria nuland
abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland'ın, 'ikili ilişkileri daha da güçlendirmek, Ukrayna'ya desteği vurgulamak ve Rusya'nın kışkırtma olmaksızın başlattığı savaşa tepkiyi koordine etmek' için 2-9 Nisan tarihlerinde Fransa, Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Almanya'ya gideceği bildirildi.Nuland'ın, Paris'te, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya geleceği ifade edilen açıklamada, Dışişleri Müsteşarı'nın daha sonra, bölgesel güvenlik ve ekonomi konularıyla ilgili ikili ilişkileri görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği belirtildi.Açıklamada, "Almanya'da Müsteşar Nuland, bir dizi küresel meseleyi ve salgından nasıl daha iyi toparlanacağını görüşmek için G7 meslektaşlarıyla bir araya gelecek." ifadesi kullanıldı.Ziyaret sırasında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Ilan Goldenberg ve Müsteşar Yardımcısı Erika Olson'ın da Nuland'da eşlik edeceği bildirilen açıklamada, Türkiye ziyaretine ayrıca Dışişleri Müsteşar Yardımcıları Karen Sasahara ve Jennifer Gavito'nun katılacağı kaydedildi.
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abd, victoria nuland, abd dışişleri bakanlığı

ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'yi ziyaret edecek

20:04 03.04.2022
© REUTERS / Elizabeth FrantzVictoria Nuland
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Elizabeth Frantz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, 2-9 Nisan'da Fransa, Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek.
ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland'ın, 'ikili ilişkileri daha da güçlendirmek, Ukrayna'ya desteği vurgulamak ve Rusya'nın kışkırtma olmaksızın başlattığı savaşa tepkiyi koordine etmek' için 2-9 Nisan tarihlerinde Fransa, Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Almanya'ya gideceği bildirildi.
Nuland'ın, Paris'te, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya geleceği ifade edilen açıklamada, Dışişleri Müsteşarı'nın daha sonra, bölgesel güvenlik ve ekonomi konularıyla ilgili ikili ilişkileri görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, "Almanya'da Müsteşar Nuland, bir dizi küresel meseleyi ve salgından nasıl daha iyi toparlanacağını görüşmek için G7 meslektaşlarıyla bir araya gelecek." ifadesi kullanıldı.
Ziyaret sırasında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Ilan Goldenberg ve Müsteşar Yardımcısı Erika Olson'ın da Nuland'da eşlik edeceği bildirilen açıklamada, Türkiye ziyaretine ayrıca Dışişleri Müsteşar Yardımcıları Karen Sasahara ve Jennifer Gavito'nun katılacağı kaydedildi.
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