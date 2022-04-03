https://tr.sputniknews.com/20220403/abdnin-karistirdigi-pakistanda-guvensizlik-oylamasi-reddedildi-meclis-feshedildi-secim-yapilacak-1055277211.html
ABD'nin karıştırdığı Pakistan'da güvensizlik oylaması reddedildi, meclis feshedildi, seçim yapılacak
ABD'nin karıştırdığı Pakistan'da güvensizlik oylaması reddedildi, meclis feshedildi, seçim yapılacak
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 'Rusya ile iyi ilişkileri nedeniyle ABD'nin komplosu' olarak gördüğü güvensizlik oylaması girişimi, meclis başkan yardımcısı... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T12:43+0300
2022-04-03T12:43+0300
2022-04-03T13:38+0300
dünya
pakistan
imran han
abd
rusya
ukrayna
hindistan
yaptırım
güvensizlik oylaması
meclis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054906453_0:105:3064:1829_1920x0_80_0_0_4a8de6498fafaba48e5074f50e483d81.jpg
ABD'nin Rusya yaptırımlarına uymayan ülkelerden Hindistan, Washington tarafından alenen tehdit edilirken, Pakistan, 'Washington'ın kumpası' olarak görülen Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylamasını bloke etti. Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, güvensizlik oylaması düzenlenmesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Başbakan İmran Han'ın çağrısı uyarınca Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin meclisi feshetmesi nedeniyle 90 gün içinde seçimlere gidilecek. Aynı zamanda kabine de feshedildi. Anayasanın 224. maddesi uyarınca geçici hükümet kurulana dek İmran Han başbakanlık görevine devam edecek. Başbakan İmran Han'ın muhalefetin güvensizlik oylaması planının 'Biden yönetiminin kendisini devirme girişimi' olduğuna dair bir dizi açıklamasının ardından, bugünkü meclis oturumunda Enformasyon Bakanı Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 'hükümeti devirme girişiminin arkasında dış güçlerin olduğunu' söyledi. 'Amaç, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmek'Enformasyon Bakanı, güvensizlik oylaması girişiminin, 'eski Başbakan Navaz Şerif'in maşalığını yaptığı bir dış komplo olduğunu, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmeyi amaçladığını' vurguladı. Anayasanın 5. maddesi ne diyor?Devlete bağlılık ve anayasaya itaat ile ilgili anayasanın 5. maddesine atıf yapan Hüseyin, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri’den güvensizlik oylamasının anayasaya uygun olup olmadığı konusunda karar vermesini istedi. Suri de 'Pakistan'ın içişlerine dış müdahalede bulunulduğu' yönünde karar vererek güvensizlik oylamasını 'anayasanın 5. maddesine aykırı' olduğu gerekçesiyle reddetti. 5. maddede, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasaya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür" deniliyor. 'Kumpası başarısızlığa uğrattınız, ulusu kutluyorum'Karardan memnuniyetini "Pakistan'a yönelik gelmiş geçmiş en büyük kumpaslardan biri bugün başarısızlığa uğradığından ötürü ulusu kutluyorum. Dış eller, 220 milyonluk halkın seçilmiş hükümetin devirmede başarısız oldu" diye ifade eden Han, Suri'nin 'rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddettiğini' dile getirdi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye meclisi feshetme çağrısı yaparak 3 ay içinde seçime gidilmesinin yolunu açan Han, demokratların halka gitmesi, seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini söyledi. Muhalefet AYM yolcusuMuhalefet lideri Bilavel Butto Zerdari ise hükümeti anayasayı ihlal etmekle suçlayıp Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Muhalefet destekçileri, meclis binası önünde protesto gösterisi düzenledi. 'Büyükelçimize istedikleri dış politika değişikliklerini yazılı olarak verdiler'Daha önceki açıklamalarında güvensizlik oylaması girişimini 'ABD'nin Pakistan iç politikasına aleni müdahalesi' diye niteleyen Han, 'Washington tarafından tehdit edildiğini ve şubatta Moskova'ya iki günlük ziyareti nedeniyle dış güçlerin kendisini devirmeye çalıştığını' dile getirmişti. 27 Mart'ta düzenlediği mitingde, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ne Pakistan dış politikasına yönelik itirazlarını yazılı olarak verdiğini anlatmıştı. Bu açıklamayı reddeden Biden yönetiminden "Suçlamalarda kesinlikle gerçek payı bulunmuyor" yalanlaması gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220401/bidenin-danismanindan-hindistana-rusya-yaptirimlarina-uymamanin-dolari-birakmanin-sonuclari-olur-1055228486.html
https://tr.sputniknews.com/20220401/pakistan-basbakani-kendisini-devirmeye-calisan-dis-gucu-agzindan-kacirdi--1055227298.html
https://tr.sputniknews.com/20220401/pakistan-hukumete-yonelik-tehdit-sebebiyle-abdye-protesto-notasi-verdi-1055236774.html
https://tr.sputniknews.com/20220402/pakistan-basbakani-han-hukumeti-dusurme-girisiminin-ardinda-abd-var-1055264457.html
pakistan
abd
rusya
ukrayna
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054906453_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_933e5ea201e8bfc9844ba01b4af126b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, imran han, abd, rusya, ukrayna, hindistan, yaptırım, güvensizlik oylaması, meclis, seçim, joe biden
ABD'nin karıştırdığı Pakistan'da güvensizlik oylaması reddedildi, meclis feshedildi, seçim yapılacak
12:43 03.04.2022 (güncellendi: 13:38 03.04.2022) Abone ol
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 'Rusya ile iyi ilişkileri nedeniyle ABD'nin komplosu' olarak gördüğü güvensizlik oylaması girişimi, meclis başkan yardımcısı tarafından 'içişlerine dış müdahale, dolayısıyla anayasaya aykırılık' gerekçesiyle reddedildi. Meclis ve hükümetin feshedilmesiyle 90 günde seçimlere gidilecek, Han başbakanlığa vekalet edecek.
ABD'nin Rusya yaptırımlarına uymayan ülkelerden Hindistan, Washington tarafından alenen tehdit edilirken, Pakistan, 'Washington'ın kumpası' olarak görülen Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylamasını bloke etti.
Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, güvensizlik oylaması düzenlenmesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.
Başbakan İmran Han'ın çağrısı uyarınca Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin meclisi feshetmesi nedeniyle 90 gün içinde seçimlere gidilecek.
Aynı zamanda kabine de feshedildi. Anayasanın 224. maddesi uyarınca geçici hükümet kurulana dek İmran Han başbakanlık görevine devam edecek.
Başbakan İmran Han'ın muhalefetin güvensizlik oylaması planının 'Biden yönetiminin kendisini devirme girişimi' olduğuna dair bir dizi açıklamasının ardından, bugünkü meclis oturumunda Enformasyon Bakanı Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 'hükümeti devirme girişiminin arkasında dış güçlerin olduğunu' söyledi.
'Amaç, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmek'
Enformasyon Bakanı, güvensizlik oylaması girişiminin, 'eski Başbakan Navaz Şerif'in maşalığını yaptığı bir dış komplo olduğunu, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmeyi amaçladığını' vurguladı.
Anayasanın 5. maddesi ne diyor?
Devlete bağlılık ve anayasaya itaat ile ilgili anayasanın 5. maddesine atıf yapan Hüseyin, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri’den güvensizlik oylamasının anayasaya uygun olup olmadığı konusunda karar vermesini istedi.
Suri de 'Pakistan'ın içişlerine dış müdahalede bulunulduğu' yönünde karar vererek güvensizlik oylamasını 'anayasanın 5. maddesine aykırı' olduğu gerekçesiyle reddetti. 5. maddede, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasaya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür" deniliyor.
'Kumpası başarısızlığa uğrattınız, ulusu kutluyorum'
Karardan memnuniyetini "Pakistan'a yönelik gelmiş geçmiş en büyük kumpaslardan biri bugün başarısızlığa uğradığından ötürü ulusu kutluyorum. Dış eller, 220 milyonluk halkın seçilmiş hükümetin devirmede başarısız oldu" diye ifade eden Han, Suri'nin 'rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddettiğini' dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye meclisi feshetme çağrısı yaparak 3 ay içinde seçime gidilmesinin yolunu açan Han, demokratların halka gitmesi, seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini söyledi.
Muhalefet AYM yolcusu
Muhalefet lideri Bilavel Butto Zerdari ise hükümeti anayasayı ihlal etmekle suçlayıp Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Muhalefet destekçileri, meclis binası önünde protesto gösterisi düzenledi.
'Büyükelçimize istedikleri dış politika değişikliklerini yazılı olarak verdiler'
Daha önceki açıklamalarında güvensizlik oylaması girişimini 'ABD'nin Pakistan iç politikasına aleni müdahalesi' diye niteleyen Han, 'Washington tarafından tehdit edildiğini ve şubatta Moskova'ya iki günlük ziyareti nedeniyle dış güçlerin kendisini devirmeye çalıştığını' dile getirmişti. 27 Mart'ta düzenlediği mitingde, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ne Pakistan dış politikasına yönelik itirazlarını yazılı olarak verdiğini anlatmıştı.
Bu açıklamayı reddeden Biden yönetiminden "Suçlamalarda kesinlikle gerçek payı bulunmuyor" yalanlaması gelmişti.