https://tr.sputniknews.com/20220403/abdnin-karistirdigi-pakistanda-guvensizlik-oylamasi-reddedildi-meclis-feshedildi-secim-yapilacak-1055277211.html

ABD'nin karıştırdığı Pakistan'da güvensizlik oylaması reddedildi, meclis feshedildi, seçim yapılacak

ABD'nin karıştırdığı Pakistan'da güvensizlik oylaması reddedildi, meclis feshedildi, seçim yapılacak

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 'Rusya ile iyi ilişkileri nedeniyle ABD'nin komplosu' olarak gördüğü güvensizlik oylaması girişimi, meclis başkan yardımcısı... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T12:43+0300

2022-04-03T12:43+0300

2022-04-03T13:38+0300

dünya

pakistan

imran han

abd

rusya

ukrayna

hindistan

yaptırım

güvensizlik oylaması

meclis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054906453_0:105:3064:1829_1920x0_80_0_0_4a8de6498fafaba48e5074f50e483d81.jpg

ABD'nin Rusya yaptırımlarına uymayan ülkelerden Hindistan, Washington tarafından alenen tehdit edilirken, Pakistan, 'Washington'ın kumpası' olarak görülen Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylamasını bloke etti. Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, güvensizlik oylaması düzenlenmesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Başbakan İmran Han'ın çağrısı uyarınca Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin meclisi feshetmesi nedeniyle 90 gün içinde seçimlere gidilecek. Aynı zamanda kabine de feshedildi. Anayasanın 224. maddesi uyarınca geçici hükümet kurulana dek İmran Han başbakanlık görevine devam edecek. Başbakan İmran Han'ın muhalefetin güvensizlik oylaması planının 'Biden yönetiminin kendisini devirme girişimi' olduğuna dair bir dizi açıklamasının ardından, bugünkü meclis oturumunda Enformasyon Bakanı Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 'hükümeti devirme girişiminin arkasında dış güçlerin olduğunu' söyledi. 'Amaç, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmek'Enformasyon Bakanı, güvensizlik oylaması girişiminin, 'eski Başbakan Navaz Şerif'in maşalığını yaptığı bir dış komplo olduğunu, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmeyi amaçladığını' vurguladı. Anayasanın 5. maddesi ne diyor?Devlete bağlılık ve anayasaya itaat ile ilgili anayasanın 5. maddesine atıf yapan Hüseyin, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri’den güvensizlik oylamasının anayasaya uygun olup olmadığı konusunda karar vermesini istedi. Suri de 'Pakistan'ın içişlerine dış müdahalede bulunulduğu' yönünde karar vererek güvensizlik oylamasını 'anayasanın 5. maddesine aykırı' olduğu gerekçesiyle reddetti. 5. maddede, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasaya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür" deniliyor. 'Kumpası başarısızlığa uğrattınız, ulusu kutluyorum'Karardan memnuniyetini "Pakistan'a yönelik gelmiş geçmiş en büyük kumpaslardan biri bugün başarısızlığa uğradığından ötürü ulusu kutluyorum. Dış eller, 220 milyonluk halkın seçilmiş hükümetin devirmede başarısız oldu" diye ifade eden Han, Suri'nin 'rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddettiğini' dile getirdi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye meclisi feshetme çağrısı yaparak 3 ay içinde seçime gidilmesinin yolunu açan Han, demokratların halka gitmesi, seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini söyledi. Muhalefet AYM yolcusuMuhalefet lideri Bilavel Butto Zerdari ise hükümeti anayasayı ihlal etmekle suçlayıp Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Muhalefet destekçileri, meclis binası önünde protesto gösterisi düzenledi. 'Büyükelçimize istedikleri dış politika değişikliklerini yazılı olarak verdiler'Daha önceki açıklamalarında güvensizlik oylaması girişimini 'ABD'nin Pakistan iç politikasına aleni müdahalesi' diye niteleyen Han, 'Washington tarafından tehdit edildiğini ve şubatta Moskova'ya iki günlük ziyareti nedeniyle dış güçlerin kendisini devirmeye çalıştığını' dile getirmişti. 27 Mart'ta düzenlediği mitingde, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ne Pakistan dış politikasına yönelik itirazlarını yazılı olarak verdiğini anlatmıştı. Bu açıklamayı reddeden Biden yönetiminden "Suçlamalarda kesinlikle gerçek payı bulunmuyor" yalanlaması gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220401/bidenin-danismanindan-hindistana-rusya-yaptirimlarina-uymamanin-dolari-birakmanin-sonuclari-olur-1055228486.html

https://tr.sputniknews.com/20220401/pakistan-basbakani-kendisini-devirmeye-calisan-dis-gucu-agzindan-kacirdi--1055227298.html

https://tr.sputniknews.com/20220401/pakistan-hukumete-yonelik-tehdit-sebebiyle-abdye-protesto-notasi-verdi-1055236774.html

https://tr.sputniknews.com/20220402/pakistan-basbakani-han-hukumeti-dusurme-girisiminin-ardinda-abd-var-1055264457.html

pakistan

abd

rusya

ukrayna

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pakistan, imran han, abd, rusya, ukrayna, hindistan, yaptırım, güvensizlik oylaması, meclis, seçim, joe biden