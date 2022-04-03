Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220403/abdnin-karistirdigi-pakistanda-guvensizlik-oylamasi-reddedildi-meclis-feshedildi-secim-yapilacak-1055277211.html
ABD'nin karıştırdığı Pakistan'da güvensizlik oylaması reddedildi, meclis feshedildi, seçim yapılacak
ABD'nin karıştırdığı Pakistan'da güvensizlik oylaması reddedildi, meclis feshedildi, seçim yapılacak
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 'Rusya ile iyi ilişkileri nedeniyle ABD'nin komplosu' olarak gördüğü güvensizlik oylaması girişimi, meclis başkan yardımcısı... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T12:43+0300
2022-04-03T13:38+0300
dünya
pakistan
imran han
abd
rusya
ukrayna
hindistan
yaptırım
güvensizlik oylaması
meclis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054906453_0:105:3064:1829_1920x0_80_0_0_4a8de6498fafaba48e5074f50e483d81.jpg
ABD'nin Rusya yaptırımlarına uymayan ülkelerden Hindistan, Washington tarafından alenen tehdit edilirken, Pakistan, 'Washington'ın kumpası' olarak görülen Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylamasını bloke etti. Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, güvensizlik oylaması düzenlenmesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Başbakan İmran Han'ın çağrısı uyarınca Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin meclisi feshetmesi nedeniyle 90 gün içinde seçimlere gidilecek. Aynı zamanda kabine de feshedildi. Anayasanın 224. maddesi uyarınca geçici hükümet kurulana dek İmran Han başbakanlık görevine devam edecek. Başbakan İmran Han'ın muhalefetin güvensizlik oylaması planının 'Biden yönetiminin kendisini devirme girişimi' olduğuna dair bir dizi açıklamasının ardından, bugünkü meclis oturumunda Enformasyon Bakanı Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 'hükümeti devirme girişiminin arkasında dış güçlerin olduğunu' söyledi. 'Amaç, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmek'Enformasyon Bakanı, güvensizlik oylaması girişiminin, 'eski Başbakan Navaz Şerif'in maşalığını yaptığı bir dış komplo olduğunu, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmeyi amaçladığını' vurguladı. Anayasanın 5. maddesi ne diyor?Devlete bağlılık ve anayasaya itaat ile ilgili anayasanın 5. maddesine atıf yapan Hüseyin, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri’den güvensizlik oylamasının anayasaya uygun olup olmadığı konusunda karar vermesini istedi. Suri de 'Pakistan'ın içişlerine dış müdahalede bulunulduğu' yönünde karar vererek güvensizlik oylamasını 'anayasanın 5. maddesine aykırı' olduğu gerekçesiyle reddetti. 5. maddede, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasaya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür" deniliyor. 'Kumpası başarısızlığa uğrattınız, ulusu kutluyorum'Karardan memnuniyetini "Pakistan'a yönelik gelmiş geçmiş en büyük kumpaslardan biri bugün başarısızlığa uğradığından ötürü ulusu kutluyorum. Dış eller, 220 milyonluk halkın seçilmiş hükümetin devirmede başarısız oldu" diye ifade eden Han, Suri'nin 'rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddettiğini' dile getirdi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye meclisi feshetme çağrısı yaparak 3 ay içinde seçime gidilmesinin yolunu açan Han, demokratların halka gitmesi, seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini söyledi. Muhalefet AYM yolcusuMuhalefet lideri Bilavel Butto Zerdari ise hükümeti anayasayı ihlal etmekle suçlayıp Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Muhalefet destekçileri, meclis binası önünde protesto gösterisi düzenledi. 'Büyükelçimize istedikleri dış politika değişikliklerini yazılı olarak verdiler'Daha önceki açıklamalarında güvensizlik oylaması girişimini 'ABD'nin Pakistan iç politikasına aleni müdahalesi' diye niteleyen Han, 'Washington tarafından tehdit edildiğini ve şubatta Moskova'ya iki günlük ziyareti nedeniyle dış güçlerin kendisini devirmeye çalıştığını' dile getirmişti. 27 Mart'ta düzenlediği mitingde, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ne Pakistan dış politikasına yönelik itirazlarını yazılı olarak verdiğini anlatmıştı. Bu açıklamayı reddeden Biden yönetiminden "Suçlamalarda kesinlikle gerçek payı bulunmuyor" yalanlaması gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220401/bidenin-danismanindan-hindistana-rusya-yaptirimlarina-uymamanin-dolari-birakmanin-sonuclari-olur-1055228486.html
https://tr.sputniknews.com/20220401/pakistan-basbakani-kendisini-devirmeye-calisan-dis-gucu-agzindan-kacirdi--1055227298.html
https://tr.sputniknews.com/20220401/pakistan-hukumete-yonelik-tehdit-sebebiyle-abdye-protesto-notasi-verdi-1055236774.html
https://tr.sputniknews.com/20220402/pakistan-basbakani-han-hukumeti-dusurme-girisiminin-ardinda-abd-var-1055264457.html
pakistan
abd
rusya
ukrayna
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054906453_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_933e5ea201e8bfc9844ba01b4af126b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, imran han, abd, rusya, ukrayna, hindistan, yaptırım, güvensizlik oylaması, meclis, seçim, joe biden

ABD'nin karıştırdığı Pakistan'da güvensizlik oylaması reddedildi, meclis feshedildi, seçim yapılacak

12:43 03.04.2022 (güncellendi: 13:38 03.04.2022)
© REUTERS / AKHTAR SOOMROImran Han
Imran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
Abone olTelegram
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 'Rusya ile iyi ilişkileri nedeniyle ABD'nin komplosu' olarak gördüğü güvensizlik oylaması girişimi, meclis başkan yardımcısı tarafından 'içişlerine dış müdahale, dolayısıyla anayasaya aykırılık' gerekçesiyle reddedildi. Meclis ve hükümetin feshedilmesiyle 90 günde seçimlere gidilecek, Han başbakanlığa vekalet edecek.
ABD'nin Rusya yaptırımlarına uymayan ülkelerden Hindistan, Washington tarafından alenen tehdit edilirken, Pakistan, 'Washington'ın kumpası' olarak görülen Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylamasını bloke etti.
Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, güvensizlik oylaması düzenlenmesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.
Başbakan İmran Han'ın çağrısı uyarınca Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin meclisi feshetmesi nedeniyle 90 gün içinde seçimlere gidilecek.
Aynı zamanda kabine de feshedildi. Anayasanın 224. maddesi uyarınca geçici hükümet kurulana dek İmran Han başbakanlık görevine devam edecek.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Uluslararası Ekonomiden Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Daleep Singh, Ukrayna krizinde Rusya'ya uygulanan yaptırımların mimarı olarak görülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
Ukrayna krizi
Biden'ın danışmanından Hindistan'a: Rusya yaptırımlarına uymamanın, doları bırakmanın sonuçları olur
1 Nisan, 12:12
Başbakan İmran Han'ın muhalefetin güvensizlik oylaması planının 'Biden yönetiminin kendisini devirme girişimi' olduğuna dair bir dizi açıklamasının ardından, bugünkü meclis oturumunda Enformasyon Bakanı Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 'hükümeti devirme girişiminin arkasında dış güçlerin olduğunu' söyledi.

'Amaç, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmek'

Enformasyon Bakanı, güvensizlik oylaması girişiminin, 'eski Başbakan Navaz Şerif'in maşalığını yaptığı bir dış komplo olduğunu, Pakistan'ın bağımsız dış politikasını değiştirmeyi amaçladığını' vurguladı.

Anayasanın 5. maddesi ne diyor?

Devlete bağlılık ve anayasaya itaat ile ilgili anayasanın 5. maddesine atıf yapan Hüseyin, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri’den güvensizlik oylamasının anayasaya uygun olup olmadığı konusunda karar vermesini istedi.
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
DÜNYA
Pakistan Başbakanı, kendisini devirmeye çalışan dış gücü 'ağzından kaçırdı'
1 Nisan, 11:26
Suri de 'Pakistan'ın içişlerine dış müdahalede bulunulduğu' yönünde karar vererek güvensizlik oylamasını 'anayasanın 5. maddesine aykırı' olduğu gerekçesiyle reddetti. 5. maddede, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasaya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür" deniliyor.

'Kumpası başarısızlığa uğrattınız, ulusu kutluyorum'

Karardan memnuniyetini "Pakistan'a yönelik gelmiş geçmiş en büyük kumpaslardan biri bugün başarısızlığa uğradığından ötürü ulusu kutluyorum. Dış eller, 220 milyonluk halkın seçilmiş hükümetin devirmede başarısız oldu" diye ifade eden Han, Suri'nin 'rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddettiğini' dile getirdi.
Pakistan - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
DÜNYA
'Pakistan, hükümete yönelik tehdit sebebiyle ABD'ye protesto notası verdi'
1 Nisan, 14:44
Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye meclisi feshetme çağrısı yaparak 3 ay içinde seçime gidilmesinin yolunu açan Han, demokratların halka gitmesi, seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini söyledi.

Muhalefet AYM yolcusu

Muhalefet lideri Bilavel Butto Zerdari ise hükümeti anayasayı ihlal etmekle suçlayıp Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Muhalefet destekçileri, meclis binası önünde protesto gösterisi düzenledi.
Pakistan Başbakanı İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
DÜNYA
Pakistan Başbakanı Han, ABD’yi hükümeti düşürme girişiminin ardında olmakla suçladı
Dün, 18:33

'Büyükelçimize istedikleri dış politika değişikliklerini yazılı olarak verdiler'

Daha önceki açıklamalarında güvensizlik oylaması girişimini 'ABD'nin Pakistan iç politikasına aleni müdahalesi' diye niteleyen Han, 'Washington tarafından tehdit edildiğini ve şubatta Moskova'ya iki günlük ziyareti nedeniyle dış güçlerin kendisini devirmeye çalıştığını' dile getirmişti. 27 Mart'ta düzenlediği mitingde, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ne Pakistan dış politikasına yönelik itirazlarını yazılı olarak verdiğini anlatmıştı.
Bu açıklamayı reddeden Biden yönetiminden "Suçlamalarda kesinlikle gerçek payı bulunmuyor" yalanlaması gelmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала