https://tr.sputniknews.com/20220403/abdnin-sacramento-kentinde-silahli-saldiri-en-az-13-kisi-vuruldu-1055279969.html

ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: En az 15 kişi vuruldu

ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: En az 15 kişi vuruldu

Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde polis, pazar sabahı şehir merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T15:01+0300

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dünya

abd

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Sacramento polisinin açıklamasında, silahlı saldırıda 15 kişinin vurulduğu, 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Haberlerde bir araçtaki bir erkeğin El Santo restoranının yakınındaki kalabalığa 50 el ateş ettiği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda otomatik silah ateşleme sesi duyulurken insanların sokaklarda koştuğu ve olay yerine çok sayıda ambulansın ulaştığı gözlendi.

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abd