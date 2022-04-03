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https://tr.sputniknews.com/20220403/alibeykoy-barajina-giden-dere-mavi-yesil-siyah-tonlarda-akmaya-basladi-hayvanlar-oluyor-1055277085.html
Alibeyköy Barajı'na giden dere mavi, yeşil, siyah tonlarda akıyor: 'Hayvanlar ölüyor' iddiası
Alibeyköy Barajı'na giden dere mavi, yeşil, siyah tonlarda akıyor: 'Hayvanlar ölüyor' iddiası
Sultangazi'de Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle mavi ve yeşil tonlarda akıyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T12:31+0300
2022-04-03T12:32+0300
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sultangazi
alibeyköy barajı
hayvan
kirlilik
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İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na kadar uzandığı belirtilen dere yine kimyasal atıklar nedeniyle mavi, yeşil ve siyah tonlarda akmaya başladı. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, artarak farklı renklerde akan derenin etrafı çöplerle doldu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvanların da zarar gördüğü belirtildi. Derenin renk değişiminin, çevredeki kot yıkama atölyesinin atıklarını dereye boşaltmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 10 senedir Sultangazi'de esnaf olan Hasan Tamar, kötü kokulardan rahatsız olduğuna dikkat çekerek, "Bazen aşırı derecede koku yayıyor. Rüzgar bizden tarafa geldiği zaman kokusundan rahatsız oluyoruz. Aşağıda su arıtma tesisi var, içtiğimiz suların içine karışabilir. Belediyenin su arıtma tesisi var, ona da karışabilir" dedi. Çevrede hayvanların öldüğüne vurgu yapan Tamar, "Hayvanlar zarar görüyor. Ben buraya kedimi aramak için geldim. Bir tanesinin leşini ilerde buldum, birisi de şu an kayıp. Belki buraya su içmeye mi geldi ne oldu bilmiyorum. Bu hayvanların ölüm sebebi bence bu atık sular" ifadelerini kullandı. Yetkililerden suyun tamamen kapatılmasını istediğini belirten Tamar, "Bu bizim çevremize zarar veriyor. Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldan beri bunu görüyorum. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor" diye konuştu.
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sultangazi, alibeyköy barajı, hayvan, kirlilik

Alibeyköy Barajı'na giden dere mavi, yeşil, siyah tonlarda akıyor: 'Hayvanlar ölüyor' iddiası

12:31 03.04.2022 (güncellendi: 12:32 03.04.2022)
© DHAAlibeyköy Barajı
Alibeyköy Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
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Sultangazi'de Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle mavi ve yeşil tonlarda akıyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü.
İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na kadar uzandığı belirtilen dere yine kimyasal atıklar nedeniyle mavi, yeşil ve siyah tonlarda akmaya başladı.
Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, artarak farklı renklerde akan derenin etrafı çöplerle doldu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvanların da zarar gördüğü belirtildi. Derenin renk değişiminin, çevredeki kot yıkama atölyesinin atıklarını dereye boşaltmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor.
Yaklaşık 10 senedir Sultangazi'de esnaf olan Hasan Tamar, kötü kokulardan rahatsız olduğuna dikkat çekerek, "Bazen aşırı derecede koku yayıyor. Rüzgar bizden tarafa geldiği zaman kokusundan rahatsız oluyoruz. Aşağıda su arıtma tesisi var, içtiğimiz suların içine karışabilir. Belediyenin su arıtma tesisi var, ona da karışabilir" dedi.
Çevrede hayvanların öldüğüne vurgu yapan Tamar, "Hayvanlar zarar görüyor. Ben buraya kedimi aramak için geldim. Bir tanesinin leşini ilerde buldum, birisi de şu an kayıp. Belki buraya su içmeye mi geldi ne oldu bilmiyorum. Bu hayvanların ölüm sebebi bence bu atık sular" ifadelerini kullandı.
Yetkililerden suyun tamamen kapatılmasını istediğini belirten Tamar, "Bu bizim çevremize zarar veriyor. Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldan beri bunu görüyorum. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor" diye konuştu.
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