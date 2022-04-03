https://tr.sputniknews.com/20220403/almanyada-en-az-87-kez-koronavirus-asisi-olan-adama-sorusturma-1055271870.html

Almanya'da en az 87 kez koronavirüs aşısı olan adama soruşturma

Almanya'da en az 87 kez koronavirüs aşısı olan adama soruşturma

Diğer Batı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olan Kovid-19 aşı oranını artırmaya çalışan Almanya'da 61 yaşındaki bir adam hakkında, Saksonya ve Aşağı Saksonya... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T06:53+0300

2022-04-03T06:53+0300

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koronavirüs

almanya

koronavirüs

aşı

saksonya

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Frei Presse gazetesinin haberine göre günde 3 koronavirüs aşısı olduğu tespit edilen adam ilk olarak Dresden'deki bir aşı merkezinde şüpheleri üstüne çekti. Eilenburg kentindeki bir merkezde yine aşı olmak istediğinde ise sağlık personeli polise haber verdi ve adam gözaltına alındı. Alman Kızılhaçı zanlıyı aşı kartlarını aşı olmayanlara satmakla suçluyor. Zanlının tam olarak kaç kez aşı olduğu bilinmemekle beraber sayının en az 87 olduğu sanılıyor.

almanya

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almanya, koronavirüs, aşı, saksonya