https://tr.sputniknews.com/20220403/almanyada-en-az-87-kez-koronavirus-asisi-olan-adama-sorusturma-1055271870.html
Almanya'da en az 87 kez koronavirüs aşısı olan adama soruşturma
Almanya'da en az 87 kez koronavirüs aşısı olan adama soruşturma
Diğer Batı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olan Kovid-19 aşı oranını artırmaya çalışan Almanya'da 61 yaşındaki bir adam hakkında, Saksonya ve Aşağı Saksonya... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T06:53+0300
2022-04-03T06:53+0300
2022-04-03T06:55+0300
koronavirüs
almanya
koronavirüs
aşı
saksonya
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Frei Presse gazetesinin haberine göre günde 3 koronavirüs aşısı olduğu tespit edilen adam ilk olarak Dresden'deki bir aşı merkezinde şüpheleri üstüne çekti. Eilenburg kentindeki bir merkezde yine aşı olmak istediğinde ise sağlık personeli polise haber verdi ve adam gözaltına alındı. Alman Kızılhaçı zanlıyı aşı kartlarını aşı olmayanlara satmakla suçluyor. Zanlının tam olarak kaç kez aşı olduğu bilinmemekle beraber sayının en az 87 olduğu sanılıyor.
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almanya, koronavirüs, aşı, saksonya
Almanya'da en az 87 kez koronavirüs aşısı olan adama soruşturma
06:53 03.04.2022 (güncellendi: 06:55 03.04.2022) Abone ol
Diğer Batı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olan Kovid-19 aşı oranını artırmaya çalışan Almanya'da 61 yaşındaki bir adam hakkında, Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki farklı aşı merkezlerinde en az 87 kere aşı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Frei Presse gazetesinin haberine göre günde 3 koronavirüs aşısı olduğu tespit edilen adam ilk olarak Dresden'deki bir aşı merkezinde şüpheleri üstüne çekti.
Eilenburg kentindeki bir merkezde yine aşı olmak istediğinde ise sağlık personeli polise haber verdi ve adam gözaltına alındı.
Alman Kızılhaçı zanlıyı aşı kartlarını aşı olmayanlara satmakla suçluyor.
Zanlının tam olarak kaç kez aşı olduğu bilinmemekle beraber sayının en az 87 olduğu sanılıyor.