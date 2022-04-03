https://tr.sputniknews.com/20220403/ankara-zonguldak-yolu-heyelan-nedeniyle-trafige-kapatildi-1055268843.html
Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı
Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı
Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T00:11+0300
2022-04-03T00:11+0300
2022-04-03T00:14+0300
türkiye
ankara
zonguldak
mengen
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Akşam saatlerinde D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan oldu. Yolun yaklaşık 60 metrelik kısmına kayan toprak nedeniyle ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.Polis ekipleri Zonguldak'tan Yeniçağa istikametine gidecek sürücüler ile Yeniçağa'dan Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin geçişlerine izin vermiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220402/bolu-dagi-tunelinde-4-serit-trafige-kapatildi-1055267035.html
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ankara, zonguldak, mengen, yeniçağ gazetesi
Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı
00:11 03.04.2022 (güncellendi: 00:14 03.04.2022) Abone ol
Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Akşam saatlerinde D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan oldu. Yolun yaklaşık 60 metrelik kısmına kayan toprak nedeniyle ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri Zonguldak'tan Yeniçağa istikametine gidecek sürücüler ile Yeniçağa'dan Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin geçişlerine izin vermiyor.