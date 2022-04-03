https://tr.sputniknews.com/20220403/ankara-zonguldak-yolu-heyelan-nedeniyle-trafige-kapatildi-1055268843.html

Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T00:11+0300

2022-04-03T00:11+0300

2022-04-03T00:14+0300

türkiye

ankara

zonguldak

mengen

yeniçağ gazetesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1055268818_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_7faaece9a47db87623e485b519f3e2b4.jpg

Akşam saatlerinde D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan oldu. Yolun yaklaşık 60 metrelik kısmına kayan toprak nedeniyle ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.Polis ekipleri Zonguldak'tan Yeniçağa istikametine gidecek sürücüler ile Yeniçağa'dan Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin geçişlerine izin vermiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220402/bolu-dagi-tunelinde-4-serit-trafige-kapatildi-1055267035.html

türkiye

ankara

zonguldak

mengen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, zonguldak, mengen, yeniçağ gazetesi