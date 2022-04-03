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Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı
Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı
Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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Akşam saatlerinde D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan oldu. Yolun yaklaşık 60 metrelik kısmına kayan toprak nedeniyle ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.Polis ekipleri Zonguldak'tan Yeniçağa istikametine gidecek sürücüler ile Yeniçağa'dan Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin geçişlerine izin vermiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220402/bolu-dagi-tunelinde-4-serit-trafige-kapatildi-1055267035.html
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zonguldak
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ankara, zonguldak, mengen, yeniçağ gazetesi

Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

00:11 03.04.2022 (güncellendi: 00:14 03.04.2022)
Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
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Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Akşam saatlerinde D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan oldu. Yolun yaklaşık 60 metrelik kısmına kayan toprak nedeniyle ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri Zonguldak'tan Yeniçağa istikametine gidecek sürücüler ile Yeniçağa'dan Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin geçişlerine izin vermiyor.
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