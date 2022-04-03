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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal'den altın madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal'den altın madalya
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye, avrupa güreş şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal'den altın madalya

18:39 03.04.2022 (güncellendi: 18:49 03.04.2022)
© AAKerem Kamal
Kerem Kamal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AA
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
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