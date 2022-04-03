https://tr.sputniknews.com/20220403/avrupa-gures-sampiyonasinda-grekoromen-stil-60-kiloda-mucadele-eden-kerem-kamalden-altin-madalya-1055282456.html
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal'den altın madalya
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal'den altın madalya
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T18:39+0300
2022-04-03T18:39+0300
2022-04-03T18:49+0300
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türkiye, avrupa güreş şampiyonası
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal'den altın madalya
18:39 03.04.2022 (güncellendi: 18:49 03.04.2022) Abone ol
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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.