https://tr.sputniknews.com/20220403/bakan-akar-ukrayna-krizine-iliskin-konustu-insallah-onumuzdeki-donemde-ateskes-de-mumkun-olacak-1055285609.html
Bakan Akar, Ukrayna krizine ilişkin konuştu: İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak
Bakan Akar, Ukrayna krizine ilişkin konuştu: İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programında konuştu. Bakan Akar, Ukrayna... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T23:37+0300
2022-04-03T23:37+0300
2022-04-03T23:37+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
ukrayna krizi
ukrayna
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İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve kahraman gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvet komutanları, il ve ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Program Halil Necipoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile başladı.Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili konuşan Bakan Akar “Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Ukrayna'da meydana gelen bu çatışmayla alakalı olarak da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlıklar ile beraber gerekli çalışmalar yapılıp Antalya'da Dışişleri Bakanımız tarafından dışişleri bakanları bir araya getirildi. Umudumuz, dileğimiz çok kısa bir zaman sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin bir araya getirilmesinin olacağını biz değerlendiriyoruz, bekliyoruz. Bu çerçevede bir an önce ateşkesin yapılması bir an önce tahliyelerin gerçekleştirilmesi, istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin yapmadığı kadar insani yardım konusunda cömert davrandı Ukrayna'ya karşı. Oradaki insani dramı hafifletebilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ve hala elimizden geldiğince ne yapabilirsek insani yardım konusunda bunları yapmayı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak, oradaki insanların tahliyesi de mümkün olacak. Daha sonra da orada bir barış ortamı, görüşmeler istikrar ortamı sağlanacak” ifadelerini kullandı.
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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, ukrayna krizi, ukrayna
Bakan Akar, Ukrayna krizine ilişkin konuştu: İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programında konuştu. Bakan Akar, Ukrayna kriziyle ilgili “İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak” açıklamasında bulundu.
İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve kahraman gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvet komutanları, il ve ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Program Halil Necipoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile başladı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili konuşan Bakan Akar “Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Ukrayna'da meydana gelen bu çatışmayla alakalı olarak da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlıklar ile beraber gerekli çalışmalar yapılıp Antalya'da Dışişleri Bakanımız tarafından dışişleri bakanları bir araya getirildi. Umudumuz, dileğimiz çok kısa bir zaman sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin bir araya getirilmesinin olacağını biz değerlendiriyoruz, bekliyoruz. Bu çerçevede bir an önce ateşkesin yapılması bir an önce tahliyelerin gerçekleştirilmesi, istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin yapmadığı kadar insani yardım konusunda cömert davrandı Ukrayna'ya karşı. Oradaki insani dramı hafifletebilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ve hala elimizden geldiğince ne yapabilirsek insani yardım konusunda bunları yapmayı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak, oradaki insanların tahliyesi de mümkün olacak. Daha sonra da orada bir barış ortamı, görüşmeler istikrar ortamı sağlanacak” ifadelerini kullandı.