Bakan Bozdağ: Her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz

Bakan Bozdağ: Her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz" dedi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi.İftar öncesinde bir konuşma yapan Bozdağ, programa katılanlar nezdinde tüm ceza infaz koruma memurlarının ramazan ayını tebrik etti.Ramazanın ilk iftarını zorlu vazifelerini fedakarca yürüten infaz koruma memurlarıyla yapmak istediğini belirten Bozdağ, emekleri için her bir infaz koruma memuruna teşekkürlerini iletti. Bozdağ, ceza infaz kurumlarındaki görevlerin ağır ve zor olduğuna işaret ederek, kamuoyunda bu görevin zorluğunun yeteri kadar görülmediğini ve bilinmediğini söyledi.İnfaz sisteminin bir ülkenin demokratik hukuk devleti olduğunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Bozdağ, Türkiye'nin, dünyaya örnek bir infaz sistemini barındırdığını ifade etti.Bozdağ, her şeyin daha iyi olması, demokratik hukuk devleti kurallarına göre sağlıklı bir biçimde işlemesinin en büyük arzu olduğunu vurgulayarak, "Cezaevlerindeki infaz uygulamaları, anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde, anayasaya ve hukuka uygun bir biçimde yerine getirilmektedir. Burada herhangi bir kimsenin endişesi ve şüphesi olmamalıdır. Çünkü her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.Cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluların her birinin can emniyetinden birinci derecede devletin sorumlu olduğunu dile getiren Bozdağ, cezaevi yönetimlerinin ve infaz koruma memurlarının her bir tutuklu ve hükümlüye ailesinin devlete emaneti gibi baktığını ifade etti.'İddiaların neredeyse yüzde 100'ü asılsız çıktı'İnfaz koruma memurlarını, cezaevi yönetimlerini ve bunlardan sorumluların iftiralarla karalanmaya çalışıldığına dair haberlerin hemen hemen her gün yapıldığına işaret eden Bozdağ, şunları kaydetti:Özellikle PKK, FETÖ, DEAŞ ve bu örgütlere destek verenlerin bu iftira kampanyalarını yürüttüğünü belirten Bozdağ, iftira kampanyalarına karşı kalkanlarının şeffaflık olduğunu kaydetti.Cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye hükümet olarak bugüne kadar hiç göz yummadıklarını ve bundan sonra da yummayacaklarını belirten Bozdağ, bir hadise varsa hem idari hem de adli yönden üzerine gittiklerini ancak iftiralarla herhangi bir cezaevi personelinin karalanmasına, Türk infaz sisteminin itibarsızlaştırılmasına, Türkiye'nin uluslararası alanda suçlanmasına asla izin vermeyeceklerini bildirdi.Türk infaz sistemiyle ilgili zaman zaman uluslararası kuruluşlardan rapor hazırlamaya gelenler olduğunu ve bu raportörlerin kendilerine bildirdikleri her somut konunun üzerine gittiklerini ifade eden Bozdağ, "Terör örgütlerinin ağzıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve infaz koruma memurlarımızı, infaz sistemimizi suçlayanlara prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Doğru olan her şeyin üzerine gittik bundan sonra da gideriz. Ama şu ana kadar doğru bir bilgi, doğrulanmış bir işkence ve kötü muamele iddiasına ulaşamadık" diye konuştu.'Çalışanlarımızın haklarını geliştirmek için büyük bir gayret içinde olacağım'Kovid-19 salgınında en büyük mücadeleyi verenler arasında ceza ve infaz kurumu çalışanları ile buralardaki tutuklu ve hükümlülerin de yer aldığını anımsatan Bozdağ, ceza infaz kurumlarının yönetimleri ile çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.Bozdağ, ceza ve infaz kurumu çalışanlarının kendilerinden beklentileri olduğunu bildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:İnfaz koruma memurlarının hak ettiklerinden daha iyi imkanlara sahip olmaları gerektiğine inandığını dile getiren Bozdağ, söz konusu personelin beklentileriyle ilgili hayırlı haberler verme temennisinde bulundu.Bozdağ, ramazan ayının Rusya-Ukrayna savaşının bitmesine, dünyanın dört bir yanında akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olması yönünde temennilerde de bulundu.

