https://tr.sputniknews.com/20220403/bakan-nebati-altin-rafinerileri-yoneticileri-ile-gorustu-1055270185.html

Bakan Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile görüştü

Bakan Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile görüştü. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T01:46+0300

2022-04-03T01:46+0300

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ekonomi

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

nureddin nebati

altın

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemini değerlendirdiklerini ve ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı.Bakan Nebati "Bugün Altın Rafinerileri Yöneticileri ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdik." dedi.

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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, altın