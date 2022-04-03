https://tr.sputniknews.com/20220403/bakan-nebati-altin-rafinerileri-yoneticileri-ile-gorustu-1055270185.html
Bakan Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile görüştü
Bakan Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile görüştü. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T01:46+0300
2022-04-03T01:46+0300
2022-04-03T01:46+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
altın
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemini değerlendirdiklerini ve ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı.Bakan Nebati "Bugün Altın Rafinerileri Yöneticileri ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdik." dedi.
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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, altın
Bakan Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Altın Rafinerileri Yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemini değerlendirdiklerini ve ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı.
Bakan Nebati "Bugün Altın Rafinerileri Yöneticileri ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdik." dedi.