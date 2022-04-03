https://tr.sputniknews.com/20220403/bakude-patlama-olu-ve-yaralilarin-oldugu-bildiriliyor-1055270613.html
Bakü'de patlama: Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor
Bakü'de patlama: Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki LocationBaku isimli bir gece klübünde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama gerçekleşti. Olaya dair sosyal medyadan çok sayıda... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T03:15+0300
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dünya
azerbaycan
bakü
patlama
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azerbaycan, bakü, patlama
Bakü'de patlama: Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor
03:15 03.04.2022 (güncellendi: 03:21 03.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki LocationBaku isimli bir gece klübünde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama gerçekleşti. Olaya dair sosyal medyadan çok sayıda görüntüler paylaşılırken, patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.