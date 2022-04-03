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Bakü'de patlama: Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor
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https://tr.sputniknews.com/20220403/bakude-patlama-olu-ve-yaralilarin-oldugu-bildiriliyor-1055270613.html
Bakü'de patlama: Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor
Bakü'de patlama: Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki LocationBaku isimli bir gece klübünde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama gerçekleşti. Olaya dair sosyal medyadan çok sayıda... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T03:15+0300
2022-04-03T03:21+0300
dünya
azerbaycan
bakü
patlama
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azerbaycan, bakü, patlama

Bakü'de patlama: Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor

03:15 03.04.2022 (güncellendi: 03:21 03.04.2022)
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki LocationBaku isimli bir gece klübünde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama gerçekleşti. Olaya dair sosyal medyadan çok sayıda görüntüler paylaşılırken, patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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