https://tr.sputniknews.com/20220403/balikesirde-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1055281981.html
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T17:40+0300
2022-04-03T17:40+0300
2022-04-03T17:40+0300
türkiye
balıkesir
sındırgı
orman yangını
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Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.
türkiye
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balıkesir, sındırgı, orman yangını
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.
Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.