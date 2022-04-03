https://tr.sputniknews.com/20220403/balikesirde-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1055281981.html

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T17:40+0300

2022-04-03T17:40+0300

2022-04-03T17:40+0300

türkiye

balıkesir

sındırgı

orman yangını

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Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.

türkiye

balıkesir

sındırgı

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balıkesir, sındırgı, orman yangını