Türkiye
Rusya, Kiev’in dışında bulunan Buça’da sivil ölümlerinden sorumlu olduğunu yalanladı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220403/balikesirde-ormanlik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1055281981.html
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T17:40+0300
2022-04-03T17:40+0300
türkiye
balıkesir
sındırgı
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1055281956_0:2:615:348_1920x0_80_0_0_3a451bcc48e26136633c6bc94f39ac50.jpg
Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.
türkiye
balıkesir
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1055281956_75:0:540:349_1920x0_80_0_0_5dfa414c2b14a2d975aa5aa6e131afc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balıkesir, sındırgı, orman yangını

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

17:40 03.04.2022
© DHABalıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.

Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала