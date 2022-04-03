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Bundesliga'da hakem hatası: Bayern Münih maçı bir süre 12 kişi ile oynadı
Bundesliga'da hakem hatası: Bayern Münih maçı bir süre 12 kişi ile oynadı
Bayern Münih'in ligde Freiburg ile oynadığı karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Hakem Christian Dingert büyük bir hataya imza atınca Bayern 17 saniye sahada 12... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T16:31+0300
2022-04-03T16:36+0300
bayern münih
spor
bundesliga
hakem
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Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, deplasmanda Freiburg’u 4-1 mağlup ederken, maçın önüne 86. dakikadaki hakem hatası geçti. Bayern Münih’te bu dakikada değişiklik için tabelada Coman’ın numarası yandı ancak Fransız futbolcu kenara gelmedi. Coman’ın yerine Marcel Sabitzer’in de oyuna girdi ve Coman bu anlarda topa da müdahalede bulundu.Sporx’te yer alan haberde, Bavyera temsilcisi geçen 17 saniyelik bölümü 12 kişi ile oynarken hakem Christian Dingert durumun fark edilmesinin ardından Coman’ın oyundan çıkmasını istedi.‘Kafa karıştırıcı bir durum’Karşılaşmanın ardından açıklama yapan hakem Dingert, “Tamamen kafa karıştırıcı bir durum. Bayern Münih, iki değişiklik yaptı. Coman, oyundan çıkacağını anlamadı. Bu yüzden doğru olmamasına rağmen, kısa bir süre için sahada 12 kişi vardı. Bunu oldukça çabuk fark ettik ve oyunu durdurduk. Sonra kontrol etmek biraz zaman aldı çünkü VAR ile de durumu koordine etmek zorunda kaldık. Bizim için can sıkıcı bir olay çünkü maçın odak noktası haline geldi. Bunu maç raporunda not edeceğiz ve kararı DFB verecek” açıklamasını yaptı.
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bayern münih, bundesliga, hakem

Bundesliga'da hakem hatası: Bayern Münih maçı bir süre 12 kişi ile oynadı

16:31 03.04.2022 (güncellendi: 16:36 03.04.2022)
© EPABayern Münih, Freiburg
Bayern Münih, Freiburg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© EPA
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Bayern Münih'in ligde Freiburg ile oynadığı karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Hakem Christian Dingert büyük bir hataya imza atınca Bayern 17 saniye sahada 12 kişi mücadele etti.
Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, deplasmanda Freiburg’u 4-1 mağlup ederken, maçın önüne 86. dakikadaki hakem hatası geçti. Bayern Münih’te bu dakikada değişiklik için tabelada Coman’ın numarası yandı ancak Fransız futbolcu kenara gelmedi. Coman’ın yerine Marcel Sabitzer’in de oyuna girdi ve Coman bu anlarda topa da müdahalede bulundu.
Sporx’te yer alan haberde, Bavyera temsilcisi geçen 17 saniyelik bölümü 12 kişi ile oynarken hakem Christian Dingert durumun fark edilmesinin ardından Coman’ın oyundan çıkmasını istedi.

‘Kafa karıştırıcı bir durum’

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan hakem Dingert, “Tamamen kafa karıştırıcı bir durum. Bayern Münih, iki değişiklik yaptı. Coman, oyundan çıkacağını anlamadı. Bu yüzden doğru olmamasına rağmen, kısa bir süre için sahada 12 kişi vardı. Bunu oldukça çabuk fark ettik ve oyunu durdurduk. Sonra kontrol etmek biraz zaman aldı çünkü VAR ile de durumu koordine etmek zorunda kaldık. Bizim için can sıkıcı bir olay çünkü maçın odak noktası haline geldi. Bunu maç raporunda not edeceğiz ve kararı DFB verecek” açıklamasını yaptı.
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