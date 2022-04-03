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Çanakkale'de 10 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 500 bin TL kazandı
Çanakkale'de 10 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 500 bin TL kazandı
Çanakkale’de bir bayiden 10 TL’lik 'Kazı Kazan' kuponu alan Gürkan Düz, 500 bin TL ikramiye kazandı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T17:04+0300
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çanakkale
yaşam
kazı kazan
ikramiye
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Ceyhan Güneri'ye ait bayiden 10 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan kafe sahibi Gürkan Düz, 500 bin TL ikramiye kazandı. Gürkan Düz, iş yeri komşusu olan bayi Ceyhan Güneri ile ilk başta ne kadar kazandığını anlayamadıklarını, zaman geçtikçe olayın bilincine vardığını söyledi.İlçede kafe işleten fakat kır düğünü salonu açtığını da belirten Gürkan Düz, “Kır düğün salonunun onarımını yapmak için bekliyordum. Bir miktar paraya ihtiyacım vardı. Şimdi onarımını yaptıracağım. Evlenen çiftlere ekonomik fiyatlarla hizmet sunacağım” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210706/antalyada-ismi-aciklanmayan-bir-kisi-10-tllik-kazi-kazanla-500-bin-tl-kazandi--1044902685.html
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çanakkale, kazı kazan, ikramiye

Çanakkale'de 10 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 500 bin TL kazandı

17:04 03.04.2022 (güncellendi: 17:10 03.04.2022)
© DHAÇanakkale'de kazı kazandan 500 bin tl kazanan 'talihli'
Çanakkale'de kazı kazandan 500 bin tl kazanan 'talihli' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
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Çanakkale’de bir bayiden 10 TL’lik 'Kazı Kazan' kuponu alan Gürkan Düz, 500 bin TL ikramiye kazandı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Ceyhan Güneri'ye ait bayiden 10 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan kafe sahibi Gürkan Düz, 500 bin TL ikramiye kazandı.
Gürkan Düz, iş yeri komşusu olan bayi Ceyhan Güneri ile ilk başta ne kadar kazandığını anlayamadıklarını, zaman geçtikçe olayın bilincine vardığını söyledi.
İlçede kafe işleten fakat kır düğünü salonu açtığını da belirten Gürkan Düz, “Kır düğün salonunun onarımını yapmak için bekliyordum. Bir miktar paraya ihtiyacım vardı. Şimdi onarımını yaptıracağım. Evlenen çiftlere ekonomik fiyatlarla hizmet sunacağım” dedi.
10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2021
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Antalya'da ismi açıklanmayan bir kişi 10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı
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