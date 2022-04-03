https://tr.sputniknews.com/20220403/celal-sengor-hakkindaki-taciz-sorusturmasinda-karar-cikti-1055280874.html
Celal Şengör hakkındaki 'taciz' soruşturmasında karar çıktı
Celal Şengör hakkındaki 'taciz' soruşturmasında karar çıktı
Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çeken Celal Şengör hakkında başlatılan soruşturmada herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T15:58+0300
2022-04-03T15:58+0300
2022-04-03T16:05+0300
celal şengör
türkiye
taciz
istanbul teknik üniversitesi (itü)
soruşturma
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Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.Sabah'ın aktardığına göre, üniversitede oluşturulan komisyon tarafından verilen kararda kız öğrencisinin kalçasını tokatladığını bizzat açıklayan Celal Şengör hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varılırken, Rektörlük ise kararı onadı.Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. Tam şurada o kadar kızdırdı ki eteğini kaldırdım ve bir tokat attım. Dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak, baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı.Kamuoyunun tepkisinin ardından daha sonra bir açıklama yapan Şengör ise "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum" şeklinde konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220322/hakkinda-taciz-sorusturmasi-baslatilan-celal-sengor-ituden-emekli-oluyor-1054945136.html
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celal şengör, taciz, istanbul teknik üniversitesi (itü), soruşturma
Celal Şengör hakkındaki 'taciz' soruşturmasında karar çıktı
15:58 03.04.2022 (güncellendi: 16:05 03.04.2022) Abone ol
Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çeken Celal Şengör hakkında başlatılan soruşturmada herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı.
Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Sabah'ın aktardığına göre, üniversitede oluşturulan komisyon tarafından verilen kararda kız öğrencisinin kalçasını tokatladığını bizzat açıklayan Celal Şengör hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varılırken, Rektörlük ise kararı onadı.
Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. Tam şurada o kadar kızdırdı ki eteğini kaldırdım ve bir tokat attım. Dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak, baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.
Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Kamuoyunun tepkisinin ardından daha sonra bir açıklama yapan Şengör ise "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum" şeklinde konuşmuştu.