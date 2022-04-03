https://tr.sputniknews.com/20220403/celal-sengor-hakkindaki-taciz-sorusturmasinda-karar-cikti-1055280874.html

Celal Şengör hakkındaki 'taciz' soruşturmasında karar çıktı

Celal Şengör hakkındaki 'taciz' soruşturmasında karar çıktı

Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çeken Celal Şengör hakkında başlatılan soruşturmada herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T15:58+0300

2022-04-03T15:58+0300

2022-04-03T16:05+0300

celal şengör

türkiye

taciz

istanbul teknik üniversitesi (itü)

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103892/13/1038921346_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1fab1b48877bf1ab9cd3959260c10e03.jpg

Öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.Sabah'ın aktardığına göre, üniversitede oluşturulan komisyon tarafından verilen kararda kız öğrencisinin kalçasını tokatladığını bizzat açıklayan Celal Şengör hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varılırken, Rektörlük ise kararı onadı.Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. Tam şurada o kadar kızdırdı ki eteğini kaldırdım ve bir tokat attım. Dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak, baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı.Kamuoyunun tepkisinin ardından daha sonra bir açıklama yapan Şengör ise "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum" şeklinde konuşmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220322/hakkinda-taciz-sorusturmasi-baslatilan-celal-sengor-ituden-emekli-oluyor-1054945136.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

celal şengör, taciz, istanbul teknik üniversitesi (itü), soruşturma