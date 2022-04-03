Donbass operasyonu| Lugansk: Ukraynalı aşırı milliyetçiler, sivillerin yiyeceklerine el koyuyor

İngiltere: 7 nükleer santral inşa etme kapasitemiz var

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, Sunday Telegraph gazetesine demecinde, enerji sektöründe uzun vadede kendi kendine yetme hedefinin parçası olarak 7 nükleer santral inşa etme kapasitesinde olduklarını açıkladı.