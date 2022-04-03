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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/donbass-operasyonu-lugansk-ukraynali-asiri-milliyetciler-sivillerin-yiyeceklerine-el-koyuyor---1055271500.html
Donbass operasyonu| Lugansk: Ukraynalı aşırı milliyetçiler, sivillerin yiyeceklerine el koyuyor
Donbass operasyonu| Lugansk: Ukraynalı aşırı milliyetçiler, sivillerin yiyeceklerine el koyuyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseri Viktorya Serdyukova, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Donbassa'ta siviller için getirilen yiyeceklere el... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu| Lugansk: Ukraynalı aşırı milliyetçiler, sivillerin yiyeceklerine el koyuyor

06:37 03.04.2022 (güncellendi: 06:38 03.04.2022)
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Lugansk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseri Viktorya Serdyukova, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Donbassa'ta siviller için getirilen yiyeceklere el koyduğunu anlattı.
Rusya'nın Donbass'a yönelik operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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06:37 03.04.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukraynalı aşırı milliyetçiler, Donbass'taki sivillerin yiyeceklerine el koyuyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseri Viktorya Serdyukova, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Donbass'ta siviller için getirilen yiyeceklere el koyduğunu anlattı.
Sputnik'e konuşan Serdyukova, "Bazen Ukrayna topraklarından insani yardım taşıyan araçlar geliyor. İnsanlar yardımın dağıtılacağı noktaya toplanıyor. Aşırı milliyetçiler ellerinde silahlarla gelip insanların yardımı almasını engelliyor, kendilerine alıyor. Bu münferit bir olay değil" dedi.
Yetkili ayrıca aşırı milliyetçiler ve Ukrayna güçlerinin hala Ukrayna kontrolündeki Donbass şehirlerinde yaşayan insanları sığınaklardan çıkmaya zorladığını söyledi.
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