Donbass operasyonu| Lugansk: Ukraynalı aşırı milliyetçiler, sivillerin yiyeceklerine el koyuyor

Rusya'nın Donbass'a yönelik operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Lugansk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseri Viktorya Serdyukova, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Donbassa'ta siviller için getirilen yiyeceklere el koyduğunu anlattı.
07:25 03.04.2022
İngiltere: 7 nükleer santral inşa etme kapasitemiz var
İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, Sunday Telegraph gazetesine demecinde, enerji sektöründe uzun vadede kendi kendine yetme hedefinin parçası olarak 7 nükleer santral inşa etme kapasitesinde olduklarını açıkladı.
06:37 03.04.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukraynalı aşırı milliyetçiler, Donbass'taki sivillerin yiyeceklerine el koyuyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseri Viktorya Serdyukova, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Donbass'ta siviller için getirilen yiyeceklere el koyduğunu anlattı.
Sputnik'e konuşan Serdyukova, "Bazen Ukrayna topraklarından insani yardım taşıyan araçlar geliyor. İnsanlar yardımın dağıtılacağı noktaya toplanıyor. Aşırı milliyetçiler ellerinde silahlarla gelip insanların yardımı almasını engelliyor, kendilerine alıyor. Bu münferit bir olay değil" dedi.
Yetkili ayrıca aşırı milliyetçiler ve Ukrayna güçlerinin hala Ukrayna kontrolündeki Donbass şehirlerinde yaşayan insanları sığınaklardan çıkmaya zorladığını söyledi.