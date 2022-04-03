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Flamingolar Tuz Gölü'ne geri döndü
Flamingolar Tuz Gölü'ne geri döndü
Geçen yıl su kaynakları kesildiği için pek çok flamingonun hayatını kaybettiği Tuz Gölü'ne bu yıl flamingolar geri döndü. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T02:30+0300
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yaşam
türkiye
tuz gölü
flamingo
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Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, eylül ayına kadar konaklayacakları kuluçka alanlarına geldi.Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Göle göç eden flamingolardan bazıları gelmeye başladı.Bölgede yaşayan çiftçi Muammer Tosun, geçen yıl kuraklık nedeniyle yavru flamingoların öldüğünü belirterek, ''Geçen yıl kuraklık dolayısıyla Tuz Gölü havzasında suyumuz kalmamıştı. Suyun tükenmesinden dolayı flamingoların ölmesi bizleri çok üzdü. Bu yıl suların bol olması nedeniyle flamingoların sürüler halinde geldiğini görmek bizleri duygulandırdı'' diye konuştu.
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türkiye, tuz gölü, flamingo

Flamingolar Tuz Gölü'ne geri döndü

02:30 03.04.2022
© AAGeçen yıl su kaynakları kesildiği için pek çok flamingonun hayatını kaybettiği Tuz Gölü'ne bu yıl flamingolar geri döndü.
Geçen yıl su kaynakları kesildiği için pek çok flamingonun hayatını kaybettiği Tuz Gölü'ne bu yıl flamingolar geri döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AA
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Geçen yıl su kaynakları kesildiği için pek çok flamingonun hayatını kaybettiği Tuz Gölü'ne bu yıl flamingolar geri döndü.
Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, eylül ayına kadar konaklayacakları kuluçka alanlarına geldi.
Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Göle göç eden flamingolardan bazıları gelmeye başladı.
Bölgede yaşayan çiftçi Muammer Tosun, geçen yıl kuraklık nedeniyle yavru flamingoların öldüğünü belirterek, ''Geçen yıl kuraklık dolayısıyla Tuz Gölü havzasında suyumuz kalmamıştı. Suyun tükenmesinden dolayı flamingoların ölmesi bizleri çok üzdü. Bu yıl suların bol olması nedeniyle flamingoların sürüler halinde geldiğini görmek bizleri duygulandırdı'' diye konuştu.
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