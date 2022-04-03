Halka Rusya yaptırımı sonucu yoksullaşma uyarısında bulunan Alman hükümetinde maaşlara zam yapıldı
19:21 03.04.2022 (güncellendi: 19:49 03.04.2022)
© REUTERS / FABRIZIO BENSCHAlmanya'da 'trafik lambası' koalisyon hükümeti anlaşması açıklandı: Müstakbel Başbakan SPD'li Olaf Scholz (sağdan üçüncü), Yeşiller Eşbaşkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, SPD liderleri Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken'le birlikte basın toplantısı düzenledi.
Her gün Almanlara kemer sıkıp en kötüye hazırlanmalarını telkin eden Başbakan Scholz, Maliye Bakanı Lindner ve Başbakan Yardımcısı-Ekonomi Bakanı Habeck'in kendi maaşlarına zam yaptığı öğrenildi. Scholz'un 30 bin euronun altındaki aylık maaşına 345 euro, Lindner ve Habeck'in aylık maaşlarına 275'er euro zam yapıldı.
ABD'nin Rusya yaptırımlarını desteklemenin de körüklemesiyle Almanya'da mart ayında son 40 yılın enflasyon rekoru kırılırken, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümetinin liderlerinin maaşlarına zam yaptığı ortaya çıktı. Zam haberi, muhalefet, medya ve şirketlerin Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatını durdurması halinde 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş çapta bir ekonomik krize sürükleneceği uyarıları yaptığı sırada patlak verdi.
Cuma günü yürürlüğe giren Alman hükümetinin yeni maaş tablosunu haberleştiren Deutsche Wirtschaftsnacrichten (DWN), SPD'li Başbakan Olaf Scholz, FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve diğer üst düzey yetkililerin, 'yurttaşa kemer sıkıp en kötüye hazırlanmalarını telkin ederken, kendi maaşlarına zam yaptığına' dikkat çekti.
Bundesminister gönnen sich Gehaltserhöhungen und stimmen Bevölkerung auf „Wohlstandsverlust“ ein https://t.co/uaQe6QGyCp— DWN (@DWN_de) March 31, 2022
Buna göre Scholz'un 30 bin euronun altındaki aylık maaşına 345 euro, Lindner ve Habeck'in aylık maaşlarına 275'er euro zam yapıldı. Hükümetin yurttaşa zor zamanlara hazırlıklı olma uyarısı yaptığı dönemde maaş zammına gitmesi tepki çekti.
'Her bireyin enerji tasarrufunda üzerine düşeni yapması gerek'
Cuma günü Habeck, Almanya-Rusya ilişkilerindeki Ukrayna krizinin ve bunun yol açabileceği olası enerji krizinin Alman refahında kayıplara yol açacağı uyarısı yaparken, perşembe günü Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Oliver Krischer, 'hem sıradan yurttaşların hem de iş dünyasının enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmaya hazırlanması ve her bireyin üzerine düşeni yapması gerektiğini' söyledi.
Maliye Bakanı Lindner de geçen ay "Almanya'nın enerjiye daha fazla para ödeyecek olması bizim ülke olarak genelde daha yoksullaşacağımız anlamına gelir" itirafında bulunmuştu.
Christian Lindner und Inflationsschockwelle: „Wohlstandsverlust durch Inflation“ #Inflationhttps://t.co/EoJHc7Jssw— finanzmarktwelt.de (@finanzmarktwelt) March 8, 2022
Dün Rheinische Post'a mülakat veren Habeck, 'Berlin'in Rus gaz tedarikini tümden boykot etmemekle doğru olanı yaptığını, zira böyle bir önlemin Alman iş dünyası ve toplumunda keskin bir çatlağa yol açacağını, bunun yerine Rus enerjisine bağımlılığı aşamalı olarak azaltacağını' dile getirdi.
"Dört hafta önce yapabileceğimizi sandığımızdan çok daha hızlı ilerliyoruz" diyen Enerji Bakanı, Kremlin'in Rus gazı için rubleyle ödeme yapılması talebini reddettiklerini tekrarlayarak, 'özel tedarik sözleşmelerinin ihlalini tanımadıklarını' belirtti.
Kremlin, uzun vadeli sözleşmelerde sabitlenen hacimlerde ve fiyatlarla gaz tedarik etmeye devam edeceğini, ancak yeni teslimatlar için ödemenin 1 Nisan'dan itibaren ruble olarak yapılması gerektiğini duyurmuştu.
Bunun ışığında Habeck, çarşamba günü Rus gazı tedarikinin sekteye uğraması ve gazın karneyle dağıtılması ihtimaline karşı olası acil durum planını yürürlüğe soktu.
Alman medyası ise kabaran enerji faturalarının daha şimdiden perakendecileri gıda fiyatlarında iki haneli artışa zorladığına dikkat çeken haberlerle dolu.
Der Handel erwartet durch den Krieg in der Ukraine eine weitere deutliche Preissteigerung bei Lebensmitteln. Die Nachfrage auf Mehl und Speiseöl ist bereits um ein vielfaches gestiegen. https://t.co/NFhzwh8JPi— ZEIT ONLINE (@zeitonline) April 1, 2022
Geçen hafta Handelsblatt, Batı'nın Rusya'ya karşı açtığı ekonomik savaşın maliyetinin hızla tahammül edilemez boyutlara ulaşabileceği, enerji, gıda harcamaları artarken, işsizliğin tırmanacağı ve hepsinin üstüne milyonlarca sığınmacı geleceği uyarısında bulundu.
Früher scheiterten wirtschaftliche Strafmaßnahmen meist daran, dass sie zu schwach waren. Nun könnten die Sanktionen gegen Russland härter sein, als unsere Leidensfähigkeit. https://t.co/YhG4HLzk5Y— Handelsblatt (@handelsblatt) March 30, 2022
Daha önce yaptırım uygulanan İran, Venezüella, Kuzey Kore'den farklı olarak, Rusya'nın büyük oranda Avrupa ekonomisine entegre olmuşluğuna ve enerji tedariki açısından özellikle Almanya için önemine dikkat çeken iş dünyasının gazetesi, Çin'in başını çektiği Asya ve Afrika ve Latin Amerika'daki çoğu ülkenin Batı'nın Rusya karşıtı yaptırımlarına katılmadığını ve bunun Moskova'ya yönelik ekonomik kısıtlamaların etkisini uzun vadede sıfırlayabileceğini belirtti.