https://tr.sputniknews.com/20220403/ilber-ortayli-istanbul-sigortali-calisan-sayisi-55-milyon-yuzde-65i-asgari-ucretle-geciniyor-1055274717.html

İlber Ortaylı: İstanbul'da sigortalı çalışan sayısı 5.5 milyon, yüzde 65 asgari ücretle geçiniyor

İlber Ortaylı: İstanbul'da sigortalı çalışan sayısı 5.5 milyon, yüzde 65 asgari ücretle geçiniyor

İlber Ortaylı, “İstanbul sigortalı çalışan sayısı 5.5 milyon, bunun yüzde 65’i asgari ücretle geçiniyor, durumun vahameti ortada” dedi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T10:26+0300

2022-04-03T10:26+0300

2022-04-03T10:31+0300

ilber ortaylı

istanbul

afet

türkiye

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Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Hürriyet’teki ‘Afet riskiyle burun buruna 30 milyonluk megapol: İstanbul’ başlıklı yazısında "İstanbul Vilayeti’nin nüfusu 20 milyona yakın (resmi olarak). Ancak civar yerleşimler ve vilayetlerle sınırın kalktığını söyleyebiliriz. Gebze, İstanbul mudur yoksa Kocaeli midir, tartışılır. Trakya’da da aynı durum gözleniyor. Dolayısıyla karşımızda kocaman; neredeyse 30 milyonluk bir megapol var. Bu sahada insanlar gidiyor, geliyor, geceliyor ve çalışıyor. Şehir, Türkiye’yi besliyor. Üretimimizin çoğu bu vilayetlerden çıkıyor. Ne var ki İstanbul’da maaşlı, yevmiyeli, sigortalanmış çalışan sayısı 5.5 milyon civarında. Bu 5.5 milyonun da yüzde 65’i asgari ücretle geçiniyor. Durumun vahameti ortadadır" değerlendirmesini yaptı.Ortaylı yazısında, "Oysa Türkiye nüfusunun dörtte biri burada yaşıyor. Civarıyla hesaba alırsak üçte bir. Bu sıkletle bu nüfusun bağdaşamayacağı açıktır. Bir kısırdöngüye, çevre kirlenmesine ve verimsizliğe dönüşmekte olan iki yarımada üzerindeki tıkanmış sanayinin Anadolu’ya yayılma zamanı gelmiştir. Bu uygun bir ortamdır. Üstelik Trakya’nın ve Sakarya, Kocaeli, Düzce gibi vilayetlerin verimli topraklarını sanayi faaliyetine mahkûm etmenin bir gereği yoktur" ifadelerine yer verdi:‘İnsaflı bir düzene geçmeliyiz’

https://tr.sputniknews.com/20220327/prof-dr-ilber-ortayli-sehirlere-goc-cekmek-bir-cehalettir-1055085840.html

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ilber ortaylı, istanbul, afet