https://tr.sputniknews.com/20220403/ilber-ortayli-istanbul-sigortali-calisan-sayisi-55-milyon-yuzde-65i-asgari-ucretle-geciniyor-1055274717.html
İlber Ortaylı: İstanbul'da sigortalı çalışan sayısı 5.5 milyon, yüzde 65 asgari ücretle geçiniyor
İlber Ortaylı: İstanbul'da sigortalı çalışan sayısı 5.5 milyon, yüzde 65 asgari ücretle geçiniyor
İlber Ortaylı, “İstanbul sigortalı çalışan sayısı 5.5 milyon, bunun yüzde 65’i asgari ücretle geçiniyor, durumun vahameti ortada” dedi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T10:26+0300
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ilber ortaylı
istanbul
afet
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Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Hürriyet’teki ‘Afet riskiyle burun buruna 30 milyonluk megapol: İstanbul’ başlıklı yazısında "İstanbul Vilayeti’nin nüfusu 20 milyona yakın (resmi olarak). Ancak civar yerleşimler ve vilayetlerle sınırın kalktığını söyleyebiliriz. Gebze, İstanbul mudur yoksa Kocaeli midir, tartışılır. Trakya’da da aynı durum gözleniyor. Dolayısıyla karşımızda kocaman; neredeyse 30 milyonluk bir megapol var. Bu sahada insanlar gidiyor, geliyor, geceliyor ve çalışıyor. Şehir, Türkiye’yi besliyor. Üretimimizin çoğu bu vilayetlerden çıkıyor. Ne var ki İstanbul’da maaşlı, yevmiyeli, sigortalanmış çalışan sayısı 5.5 milyon civarında. Bu 5.5 milyonun da yüzde 65’i asgari ücretle geçiniyor. Durumun vahameti ortadadır" değerlendirmesini yaptı.Ortaylı yazısında, "Oysa Türkiye nüfusunun dörtte biri burada yaşıyor. Civarıyla hesaba alırsak üçte bir. Bu sıkletle bu nüfusun bağdaşamayacağı açıktır. Bir kısırdöngüye, çevre kirlenmesine ve verimsizliğe dönüşmekte olan iki yarımada üzerindeki tıkanmış sanayinin Anadolu’ya yayılma zamanı gelmiştir. Bu uygun bir ortamdır. Üstelik Trakya’nın ve Sakarya, Kocaeli, Düzce gibi vilayetlerin verimli topraklarını sanayi faaliyetine mahkûm etmenin bir gereği yoktur" ifadelerine yer verdi:‘İnsaflı bir düzene geçmeliyiz’
https://tr.sputniknews.com/20220327/prof-dr-ilber-ortayli-sehirlere-goc-cekmek-bir-cehalettir-1055085840.html
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ilber ortaylı, istanbul, afet
İlber Ortaylı: İstanbul'da sigortalı çalışan sayısı 5.5 milyon, yüzde 65 asgari ücretle geçiniyor
10:26 03.04.2022 (güncellendi: 10:31 03.04.2022) Abone ol
İlber Ortaylı, “İstanbul sigortalı çalışan sayısı 5.5 milyon, bunun yüzde 65’i asgari ücretle geçiniyor, durumun vahameti ortada” dedi.
Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Hürriyet’teki ‘Afet riskiyle burun buruna 30 milyonluk megapol: İstanbul’ başlıklı yazısında "İstanbul Vilayeti’nin nüfusu 20 milyona yakın (resmi olarak). Ancak civar yerleşimler ve vilayetlerle sınırın kalktığını söyleyebiliriz. Gebze, İstanbul mudur yoksa Kocaeli midir, tartışılır. Trakya’da da aynı durum gözleniyor. Dolayısıyla karşımızda kocaman; neredeyse 30 milyonluk bir megapol var. Bu sahada insanlar gidiyor, geliyor, geceliyor ve çalışıyor. Şehir, Türkiye’yi besliyor. Üretimimizin çoğu bu vilayetlerden çıkıyor. Ne var ki İstanbul’da maaşlı, yevmiyeli, sigortalanmış çalışan sayısı 5.5 milyon civarında. Bu 5.5 milyonun da yüzde 65’i asgari ücretle geçiniyor. Durumun vahameti ortadadır" değerlendirmesini yaptı.
Ortaylı yazısında, "Oysa Türkiye nüfusunun dörtte biri burada yaşıyor. Civarıyla hesaba alırsak üçte bir. Bu sıkletle bu nüfusun bağdaşamayacağı açıktır. Bir kısırdöngüye, çevre kirlenmesine ve verimsizliğe dönüşmekte olan iki yarımada üzerindeki tıkanmış sanayinin Anadolu’ya yayılma zamanı gelmiştir. Bu uygun bir ortamdır. Üstelik Trakya’nın ve Sakarya, Kocaeli, Düzce gibi vilayetlerin verimli topraklarını sanayi faaliyetine mahkûm etmenin bir gereği yoktur" ifadelerine yer verdi:
‘İnsaflı bir düzene geçmeliyiz’
“Her türlü kültürel gelişmenin, eğitimin ve beden sağlığının gelişmesi için İstanbul’un bütün hemşeriler tarafından eşitçe paylaşılıp, tüketimin insaflı olduğu bir düzene kavuşması gerekiyor. Doğrusu Vali Ali Yerlikaya’nın konuşmasında bu yaklaşımı gördüm. İstanbul gerek sanayi kuruluşunda gerek dış göçün kabulünde, normlarında değişiklik bekliyor. Bu içgöç için de geçerlidir. Çünkü insanlarımız içgöçle eskiden olduğu gibi daha belirli, en azından istikbali, çocukları için daha umutlu değil, daha belirsiz, daha sorunlu bir geleceğe yürüyorlar.”