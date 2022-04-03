https://tr.sputniknews.com/20220403/kadikoyde-boru-patladi-tazyikli-su-metrelerce-yuksege-fiskirdi-1055269748.html

Kadıköy'de boru patladı: Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

Kadıköy'de boru patladı: Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı

Kadıköy'de sokakta bulunan su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. Olayı gören bir kişi "Suyun yüksekliği 10 metre civarı vardı” dedi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T00:56+0300

2022-04-03T00:56+0300

2022-04-03T00:56+0300

türkiye

kadıköy

su

boru

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1055269809_0:511:828:977_1920x0_80_0_0_bf4af695c32f992becd82fa45c748898.jpg

Kadıköy Feneryolu Mahallesi Boztepe Sokak’ta bulunan su borusunda patlama meydana geldi. Patlayan boru sebebiyle yerden fışkırmakta olan tazyikli su metrelerce yükseğe çıktı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile tazyikli su kesilerek kontrol altına alındı. Olayı gören vatandaş Hasan Karaman, “Burada bir su kaçağımız vardı. İSKİ’yi aradık. Akabinde ekip yönlendirdiler. Suya daha fazla patlatma yapıldı. Ondan dolayı su harfiyatı da fazla oldu. Çalışma yapmaları için burayı kapatmaları gerekiyordu. Çalışma yaparken zaten kaçak varmış daha da koptu. Suyun yüksekliği 10 metre civarı vardı” ifadelerini kullandı.

türkiye

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadıköy, su, boru, patlama