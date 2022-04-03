https://tr.sputniknews.com/20220403/kadikoyde-boru-patladi-tazyikli-su-metrelerce-yuksege-fiskirdi-1055269748.html
Kadıköy'de boru patladı: Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı
Kadıköy'de boru patladı: Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı
Kadıköy'de sokakta bulunan su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. Olayı gören bir kişi "Suyun yüksekliği 10 metre civarı vardı” dedi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T00:56+0300
2022-04-03T00:56+0300
2022-04-03T00:56+0300
türkiye
kadıköy
su
boru
patlama
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Kadıköy Feneryolu Mahallesi Boztepe Sokak’ta bulunan su borusunda patlama meydana geldi. Patlayan boru sebebiyle yerden fışkırmakta olan tazyikli su metrelerce yükseğe çıktı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile tazyikli su kesilerek kontrol altına alındı. Olayı gören vatandaş Hasan Karaman, “Burada bir su kaçağımız vardı. İSKİ’yi aradık. Akabinde ekip yönlendirdiler. Suya daha fazla patlatma yapıldı. Ondan dolayı su harfiyatı da fazla oldu. Çalışma yapmaları için burayı kapatmaları gerekiyordu. Çalışma yaparken zaten kaçak varmış daha da koptu. Suyun yüksekliği 10 metre civarı vardı” ifadelerini kullandı.
türkiye
kadıköy
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kadıköy, su, boru, patlama
Kadıköy'de boru patladı: Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı
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Kadıköy'de sokakta bulunan su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. Olayı gören bir kişi "Suyun yüksekliği 10 metre civarı vardı” dedi.
Kadıköy Feneryolu Mahallesi Boztepe Sokak’ta bulunan su borusunda patlama meydana geldi. Patlayan boru sebebiyle yerden fışkırmakta olan tazyikli su metrelerce yükseğe çıktı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile tazyikli su kesilerek kontrol altına alındı.
Olayı gören vatandaş Hasan Karaman, “Burada bir su kaçağımız vardı. İSKİ’yi aradık. Akabinde ekip yönlendirdiler. Suya daha fazla patlatma yapıldı. Ondan dolayı su harfiyatı da fazla oldu. Çalışma yapmaları için burayı kapatmaları gerekiyordu. Çalışma yaparken zaten kaçak varmış daha da koptu. Suyun yüksekliği 10 metre civarı vardı” ifadelerini kullandı.