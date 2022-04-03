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https://tr.sputniknews.com/20220403/kanyona-dusen-vatandas-sanirim-biri-itti-sorusturmami-kendi-yontemlerimle-yapmak-istiyorum-1055269526.html
Kanyona düşen vatandaş: Sanırım biri itti, soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum
Kanyona düşen vatandaş: Sanırım biri itti, soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum
Antalya'da O.A. (45), düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan 2 saatlik çalışmayla vinçle çıkarıldı. O.A polislere, "Sanıyorum birisi itti. Bu size biraz... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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kanyon
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Antalya'daki olay, Konyaaltı Olbia Kanyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde 20 metre derinliğinde, içinde su olmayan kanyona düşen O.A., sabah AVM çalışanlarından yardım istedi.Kanyonda birinin yattığını gören AVM çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye, O.A.'yı kurtarmak için çalışma başlattı.Halatla kanyona inen itfaiyeci, yaralı O.A.'nın yanına ulaştı. O.A., 2 saatlik çalışma sonunda vinçle kurtarıldı.Polise verdiği ifadede, kendisini birinin itmiş olabileceğini iddia eden O.A., "Bunun size biraz garip geleceğini biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.Genel sağlık durumu iyi olan ancak vücudunda çizikler ve göğüs ağrısı olduğu belirtilen O.A., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
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türkiye, antalya, kanyon

Kanyona düşen vatandaş: Sanırım biri itti, soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum

00:42 03.04.2022
© DHAAntalya'da O.A. (45), düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan 2 saatlik çalışmayla vinçle çıkarıldı. O.A polislere, "Sanıyorum birisi itti. Bu size biraz garip gelecek biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.
Antalya'da O.A. (45), düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan 2 saatlik çalışmayla vinçle çıkarıldı. O.A polislere, Sanıyorum birisi itti. Bu size biraz garip gelecek biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
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Antalya'da O.A. (45), düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan 2 saatlik çalışmayla vinçle çıkarıldı. O.A polislere, "Sanıyorum birisi itti. Bu size biraz garip gelecek biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.
Antalya'daki olay, Konyaaltı Olbia Kanyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde 20 metre derinliğinde, içinde su olmayan kanyona düşen O.A., sabah AVM çalışanlarından yardım istedi.
Kanyonda birinin yattığını gören AVM çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye, O.A.'yı kurtarmak için çalışma başlattı.
Halatla kanyona inen itfaiyeci, yaralı O.A.'nın yanına ulaştı. O.A., 2 saatlik çalışma sonunda vinçle kurtarıldı.
Polise verdiği ifadede, kendisini birinin itmiş olabileceğini iddia eden O.A., "Bunun size biraz garip geleceğini biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.
Genel sağlık durumu iyi olan ancak vücudunda çizikler ve göğüs ağrısı olduğu belirtilen O.A., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
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