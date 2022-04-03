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https://tr.sputniknews.com/20220403/kastamonuda-koprusu-yikilan-koye-ulasim-saglanamiyor-hasta-halatli-duzenekle-dereden-gecirildi-1055284795.html
Kastamonu'da köprüsü yıkılan köye ulaşım sağlanamıyor: Hasta halatlı düzenekle dereden geçirildi
Kastamonu'da köprüsü yıkılan köye ulaşım sağlanamıyor: Hasta halatlı düzenekle dereden geçirildi
Kastamonu'da sel felaketinden sonra yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprünün bağlantılarının yıkılması nedeniyle köye ulaşım sağlanamıyor. Bugün... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kastamonu
köy
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hasta
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Kastamonu'nun Küre ilçesi Topçu köyüne ulaşımın sağlandığı geçici köprünün yolla bağlantısının yükselen çay sularında yıkılması nedeniyle 13 haneli mahalleye ulaşım sağlanamıyor.Bölgede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinden sonra yıkılan köprünün yerine beton menfezlerle yapılan geçici köprünün yolla bağlantı kısımları çayda su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı.Bugün öğlen saatlerinde köyde yaşayan kalp hastası Hayrettin Ergin, rahatsızlanınca yakınları sağlık ekibinden yardım istedi. Köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekibi, su altında kalan köprüyü aşamadı.Bunun üzerine AFAD'dan yardım istendi. AFAD çalışanları, dere üzerine kurdukları halatlı düzenek ile hasta Ergin'i taşıyarak sağlık ekibine teslim etti.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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kastamonu, köy, dere, hasta

Kastamonu'da köprüsü yıkılan köye ulaşım sağlanamıyor: Hasta halatlı düzenekle dereden geçirildi

22:44 03.04.2022 (güncellendi: 22:52 03.04.2022)
© İHAKastamonu'nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle köprüsü yıkılan köydeki bir hasta, kurulan halat düzeneği ile dereden geçirilerek hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle köprüsü yıkılan köydeki bir hasta, kurulan halat düzeneği ile dereden geçirilerek hastaneye ulaştırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© İHA
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Kastamonu'da sel felaketinden sonra yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprünün bağlantılarının yıkılması nedeniyle köye ulaşım sağlanamıyor. Bugün rahatsızlanan köyün sakinlerinden bir kalp hastası için istenen sağlık ekibi yolda kaldı. Hasta, bölgeye çağrılan AFAD ekibinin halat düzeneği ile dereden geçirildi.
Kastamonu'nun Küre ilçesi Topçu köyüne ulaşımın sağlandığı geçici köprünün yolla bağlantısının yükselen çay sularında yıkılması nedeniyle 13 haneli mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinden sonra yıkılan köprünün yerine beton menfezlerle yapılan geçici köprünün yolla bağlantı kısımları çayda su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı.
Bugün öğlen saatlerinde köyde yaşayan kalp hastası Hayrettin Ergin, rahatsızlanınca yakınları sağlık ekibinden yardım istedi. Köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekibi, su altında kalan köprüyü aşamadı.
Bunun üzerine AFAD'dan yardım istendi. AFAD çalışanları, dere üzerine kurdukları halatlı düzenek ile hasta Ergin'i taşıyarak sağlık ekibine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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