https://tr.sputniknews.com/20220403/kazakistan-devlet-baskani-tokayeve-suikast-planlayan-yabanci-istihbarat-ajani-gozaltinda-1055272609.html
Kazakistan: Devlet Başkanı Tokayev'e suikast planlayan yabancı istihbarat ajanı gözaltında
Kazakistan: Devlet Başkanı Tokayev'e suikast planlayan yabancı istihbarat ajanı gözaltında
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e suikast planlayan bir yabancı istihbarat ajanının yakalandığını açıkladı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T08:06+0300
2022-04-03T08:06+0300
2022-04-03T08:06+0300
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kazakistan
Kazakistan: Devlet Başkanı Tokayev'e suikast planlayan yabancı istihbarat ajanı gözaltında
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Ayrıntılar geliyor
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e suikast planlayan bir yabancı istihbarat ajanının yakalandığını açıkladı.