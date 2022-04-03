Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220403/kazakistan-devlet-baskani-tokayeve-suikast-planlayan-yabanci-istihbarat-ajani-gozaltinda-1055272609.html
Kazakistan: Devlet Başkanı Tokayev'e suikast planlayan yabancı istihbarat ajanı gözaltında
Kazakistan: Devlet Başkanı Tokayev'e suikast planlayan yabancı istihbarat ajanı gözaltında
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e suikast planlayan bir yabancı istihbarat ajanının yakalandığını açıkladı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T08:06+0300
2022-04-03T08:06+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazakistan

Kazakistan: Devlet Başkanı Tokayev'e suikast planlayan yabancı istihbarat ajanı gözaltında

08:06 03.04.2022
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e suikast planlayan bir yabancı istihbarat ajanının yakalandığını açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала