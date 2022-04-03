https://tr.sputniknews.com/20220403/kiz-kardes-kimden-guney-koreye-ciddi-bir-tehditle-karsi-karsiya-kalabilirsiniz--1055275214.html

Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye: Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz

Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye: Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz

Kuzey Kore, yaptığı füze denemelerine karşı Güney Kore’den yapılan 'ön alıcı saldırıda bulunma' açıklamalarına tepki gösterdi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T11:05+0300

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kuzey kore lideri kim jong un

kim yo jong

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ülkesine yönelik saldırı sözlerini eleştirdi. Kuzey Kore devlet medyasındaki açıklamalarında Kim, Bakan Wook’u 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin 'ciddi bir tehdit' ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti. Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun 'yeni tip' kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220325/kimin-canavar-fuze-sovu-kuzey-kore-en-buyuk-kitalararasi-balistik-fuzesini-denedigini-teyit-etti-1055037196.html

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