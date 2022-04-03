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https://tr.sputniknews.com/20220403/kiz-kardes-kimden-guney-koreye-ciddi-bir-tehditle-karsi-karsiya-kalabilirsiniz--1055275214.html
Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye: Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz
Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye: Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz
Kuzey Kore, yaptığı füze denemelerine karşı Güney Kore’den yapılan 'ön alıcı saldırıda bulunma' açıklamalarına tepki gösterdi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T11:05+0300
2022-04-03T11:05+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
kuzey kore lideri kim jong un
kim yo jong
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ülkesine yönelik saldırı sözlerini eleştirdi. Kuzey Kore devlet medyasındaki açıklamalarında Kim, Bakan Wook’u 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin 'ciddi bir tehdit' ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti. Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun 'yeni tip' kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220325/kimin-canavar-fuze-sovu-kuzey-kore-en-buyuk-kitalararasi-balistik-fuzesini-denedigini-teyit-etti-1055037196.html
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kuzey kore, güney kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, icbm

Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye: Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz

11:05 03.04.2022
© AP Photo / Jorge SilvaKim Yo-jong
Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Jorge Silva
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Kuzey Kore, yaptığı füze denemelerine karşı Güney Kore’den yapılan 'ön alıcı saldırıda bulunma' açıklamalarına tepki gösterdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ülkesine yönelik saldırı sözlerini eleştirdi.
Kuzey Kore devlet medyasındaki açıklamalarında Kim, Bakan Wook’u 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin 'ciddi bir tehdit' ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti.
Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun 'yeni tip' kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.
67.5 dakika boyunca maksimum 6248.5 km irtifada 1090 km menzille uçan Hwasong-17, Kuzey Kore'nin önceki kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerinden farklı olarak, doğrudan bir taşıyıcı, erektör, fırlatıcı (TEL) aracından fırlatıldı. Reuters'e konuşan uzmanlar Hwasong-17'yi, 'canavar füze', 'dünyadaki en büyük mobil, sıvı yakıtlı ICBM' diye niteledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
DÜNYA
Kim'in 'canavar füze' şovu: Kuzey Kore en büyük kıtalararası balistik füzesini denediğini teyit etti
25 Mart, 11:33
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