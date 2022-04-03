https://tr.sputniknews.com/20220403/kiz-kardes-kimden-guney-koreye-ciddi-bir-tehditle-karsi-karsiya-kalabilirsiniz--1055275214.html
Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye: Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz
Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye: Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz
Kuzey Kore, yaptığı füze denemelerine karşı Güney Kore’den yapılan 'ön alıcı saldırıda bulunma' açıklamalarına tepki gösterdi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T11:05+0300
2022-04-03T11:05+0300
2022-04-03T11:05+0300
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ülkesine yönelik saldırı sözlerini eleştirdi. Kuzey Kore devlet medyasındaki açıklamalarında Kim, Bakan Wook’u 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin 'ciddi bir tehdit' ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti. Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun 'yeni tip' kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220325/kimin-canavar-fuze-sovu-kuzey-kore-en-buyuk-kitalararasi-balistik-fuzesini-denedigini-teyit-etti-1055037196.html
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Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye: Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz
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Kuzey Kore, yaptığı füze denemelerine karşı Güney Kore’den yapılan 'ön alıcı saldırıda bulunma' açıklamalarına tepki gösterdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ülkesine yönelik saldırı sözlerini eleştirdi.
Kuzey Kore devlet medyasındaki açıklamalarında Kim, Bakan Wook’u 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin 'ciddi bir tehdit' ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti.
Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun 'yeni tip' kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.