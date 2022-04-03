https://tr.sputniknews.com/20220403/kurye-olarak-geldigi-binadan-kapi-topuzunu-caldi-isteseydi-hediye-ederdik-1055277486.html
Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı: 'İsteseydi hediye ederdik'
Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı: 'İsteseydi hediye ederdik'
İstanbul'da apartmana kargo getiren kurye, binadan çıkarken daire kapısının topuzunu çaldı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T12:41+0300
2022-04-03T12:41+0300
2022-04-03T12:46+0300
kurye
türkiye
kapı
hırsızlık
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İstanbul Şişli’de iddiaya göre, kargo bırakmak için apartmana giren kurye, paketi teslim ettikten sonra giriş katta bulunan daire kapısının topuzunu çaldı. Daire sahibi, kapı topuzunun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi.Görüntülerde, apartmana giren kurye, elindeki paketi üst kattaki daireye teslim ettikten sonra giriş katta beklemeye başlıyor. Daire kapısına yaklaşan kurye, apartmana birinin girdiğini görünce, telefonla konuşuyormuş gibi davranıyor. Daha sonra yeniden kapıya yaklaşan kurye, topuzu sökerek binadan ayrılıyor.Apartman sakini Tuncay Özbey, "Dün akşam saatlerinde işten çıktığımda, bir baktım, kapının tokmağı yok. Kameralara baktık. Binaya biri giriyor. Sanırım kargo bırakmaya geliyor. Kargo paketini teslim edip aşağıya iniyor. Biraz bekleyip, etrafı kolluyor. Kapı tokmağını eliyle söküyor. Bizden isteseydi, kapı tokmağını kendisine hediye ederdik. Böyle bir şey yapmasına hiç gerek yoktu. Ya da parasını verirdik. İhtiyacı varsa daha iyisini alabilirdi. Garip bir hırsızlık, şoktayız. Çok komik bir şey" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/apartmanin-demir-korkuluklari-calindi-1054757064.html
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kurye, kapı, hırsızlık
Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı: 'İsteseydi hediye ederdik'
12:41 03.04.2022 (güncellendi: 12:46 03.04.2022) Abone ol
İstanbul'da apartmana kargo getiren kurye, binadan çıkarken daire kapısının topuzunu çaldı.
İstanbul Şişli’de iddiaya göre, kargo bırakmak için apartmana giren kurye, paketi teslim ettikten sonra giriş katta bulunan daire kapısının topuzunu çaldı. Daire sahibi, kapı topuzunun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi.
Görüntülerde, apartmana giren kurye, elindeki paketi üst kattaki daireye teslim ettikten sonra giriş katta beklemeye başlıyor. Daire kapısına yaklaşan kurye, apartmana birinin girdiğini görünce, telefonla konuşuyormuş gibi davranıyor. Daha sonra yeniden kapıya yaklaşan kurye, topuzu sökerek binadan ayrılıyor.
Apartman sakini Tuncay Özbey, "Dün akşam saatlerinde işten çıktığımda, bir baktım, kapının tokmağı yok. Kameralara baktık. Binaya biri giriyor. Sanırım kargo bırakmaya geliyor. Kargo paketini teslim edip aşağıya iniyor. Biraz bekleyip, etrafı kolluyor. Kapı tokmağını eliyle söküyor. Bizden isteseydi, kapı tokmağını kendisine hediye ederdik. Böyle bir şey yapmasına hiç gerek yoktu. Ya da parasını verirdik. İhtiyacı varsa daha iyisini alabilirdi. Garip bir hırsızlık, şoktayız. Çok komik bir şey" dedi.