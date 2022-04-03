https://tr.sputniknews.com/20220403/libya-aciklarinda-125-siginmaci-kurtarildi-11-siginmacinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1055271077.html

Libya açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı, 11 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı

Libya açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı, 11 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı

Libya’nın Humus kenti açıklarında batmakta olan bir bottaki 125 sığınmacının kurtarıldığı, 11 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T04:20+0300

2022-04-03T04:20+0300

2022-04-03T04:20+0300

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Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Mart'ta batan bir bottaki sığınmacılara yardım ettiği belirtildi.Afrika kökenli 125 sığınmacının kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 11 sığınmacının de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, kurtarılan sığınmacıların sağlık kontrollerinin yapılması için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

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libya, sığınmacı, sığınmacı krizi