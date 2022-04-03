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Libya açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı, 11 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı
Libya açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı, 11 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı
Libya’nın Humus kenti açıklarında batmakta olan bir bottaki 125 sığınmacının kurtarıldığı, 11 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T04:20+0300
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dünya
libya
sığınmacı
sığınmacı krizi
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Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Mart'ta batan bir bottaki sığınmacılara yardım ettiği belirtildi.Afrika kökenli 125 sığınmacının kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 11 sığınmacının de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, kurtarılan sığınmacıların sağlık kontrollerinin yapılması için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.
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libya, sığınmacı, sığınmacı krizi

Libya açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı, 11 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı

04:20 03.04.2022
© REUTERS / Yannis BehrakisLibya açıklarında batan bottan kurtulan sığınmacı
Libya açıklarında batan bottan kurtulan sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Yannis Behrakis
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Libya’nın Humus kenti açıklarında batmakta olan bir bottaki 125 sığınmacının kurtarıldığı, 11 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Mart'ta batan bir bottaki sığınmacılara yardım ettiği belirtildi.
Afrika kökenli 125 sığınmacının kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 11 sığınmacının de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, kurtarılan sığınmacıların sağlık kontrollerinin yapılması için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.
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