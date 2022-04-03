https://tr.sputniknews.com/20220403/macron-pariste-secmenine-seslendi-1055271537.html

Macron, Paris'te seçmenlerine seslendi: 'Emeklilik yaşını indireceğim' diyenlere inanmayın

Macron, Paris'te seçmenlerine seslendi: 'Emeklilik yaşını indireceğim' diyenlere inanmayın

Fransa’da ilk turu 10 Nisan'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris’te seçim mitingi... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T06:17+0300

2022-04-03T06:17+0300

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emmanuel macron

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 10 ve 24 Nisan tarihlerinde 2 tur şeklinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde miting düzenledi. Fransa’nın başkenti Paris’teki La Defense Arena'da düzenlenen mitinge yaklaşık 30 bin kişi katılırken Cumhurbaşkanı Macron 2 saat 10 dakika süren bir konuşma yaptı. Macron konuşmasında, cumhurbaşkanı adayı olan ve ülkedeki emeklilik yaşını 60'a düşürme sözü veren aşırı sağcı Marine Le Pen ve aşırı sol aday Jean Luc Melenchon hakkında, “Emeklilik yaşını 60’a ya da 62'ye indireceğim, her şey düzelecek diyenlere inanmayın. Bu doğru değil. Daha fazla çalışmak zorunda kalacağımız gerçeğini saklamıyorum" dedi. Macron mitingde ayrıca öğretmenler ve hemşireler için alkış istedi. Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan anketlerde, 5 yıldır görevde olan Cumhurbaşkanı Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in seçimlerde 2. tura kalabileceği kaydedilmişti.

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