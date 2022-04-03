https://tr.sputniknews.com/20220403/mescid-i-haramda-2-yil-aradan-sonra-iftar-verildi-1055270846.html
Mescid-i Haram’da 2 yıl aradan sonra iftar verildi
Mescid-i Haram’da 2 yıl aradan sonra iftar verildi
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram’da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi’de Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından ilk iftar... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T04:03+0300
2022-04-03T04:03+0300
2022-04-03T04:04+0300
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Suudi Arabistan’da Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, Mekke şehrindeki Mescid-i Haram’da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi’de 2 yıl aradan sonra ilk defa iftar verildi. Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da binlerce Müslüman iftar sofralarında oruçlarını açmak için bir araya geldi.Suudi Arabistan Kutsal Camiler Başkanlığı, Mescid-i Haram’da düzenlenen Ramazan ayının ilk iftarında 20 ton hurma dağıtıldığını açıkladı.
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suudi arabistan, mekke, iftar
Mescid-i Haram’da 2 yıl aradan sonra iftar verildi
04:03 03.04.2022 (güncellendi: 04:04 03.04.2022) Abone ol
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram’da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi’de Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından ilk iftar verildi.
Suudi Arabistan’da Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, Mekke şehrindeki Mescid-i Haram’da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi’de 2 yıl aradan sonra ilk defa iftar verildi.
Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da binlerce Müslüman iftar sofralarında oruçlarını açmak için bir araya geldi.
Suudi Arabistan Kutsal Camiler Başkanlığı, Mescid-i Haram’da düzenlenen Ramazan ayının ilk iftarında 20 ton hurma dağıtıldığını açıkladı.