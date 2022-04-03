https://tr.sputniknews.com/20220403/meteorolojiden-49-il-icin-turuncu-ve-sari-uyari-1055276800.html

Meteoroloji'den 49 il için 'turuncu ve sarı' uyarı

Meteoroloji'den 49 il için 'turuncu ve sarı' uyarı

Meteoroloji yurt genelinde etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 49 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Ulaşımda ve günlük hayatta... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T12:22+0300

2022-04-03T12:22+0300

2022-04-03T12:30+0300

marmara bölgesi

türkiye

rüzgar

yağış

toz taşınımı

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Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Batıda toz taşınımı bekleniyorKaradeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Sıcaklık mevsim normalleri üzerindeHava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgar kuvvetli olacakGenellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.31 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarıRüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hasar ve kayıp oluşturma riski bulunan meteorolojik hadiseler nedeniyle 31 il için turuncu, 18 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu.Bu illerde yaşayan vatandaşların ulaşımda ve sosyal hayatta oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, DüzceAydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sivas, Uşak, Karaman.

https://tr.sputniknews.com/20220402/karadeniz-ve-marmara-denizi-icin-firtina-uyarisi-1055260155.html

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marmara bölgesi, rüzgar, yağış, toz taşınımı