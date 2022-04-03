https://tr.sputniknews.com/20220403/milli-savunma-bakanligi-mayinlarin-imha-edildigi-goruntuleri-paylasti-1055278745.html
Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildiği görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildiği görüntüleri paylaştı
İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T13:43+0300
2022-04-03T13:43+0300
2022-04-03T13:47+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
iğneada
rusya
ukrayna
boğaz
mayın
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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın önlemlerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor.Engin ve Aydın sınıflarındaki mayın avlama gemileri, sonar sistemleri ve insansız su altı araçları ile mayınla mücadele konusunda önemli görevler üstlenirken mayınların tespitinde hafif otonom su altı cihazı kullanılıyor. Mayının tespitinin ardından ise imha görevi için sıra SAS timlerine geliyor. Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler, ilk olarak emniyeti sağlıyor. Bölge emniyetinin alınmasının ardından SAS timleri, mayınları imha ediyor.
iğneada
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milli savunma bakanlığı (msb), iğneada, rusya, ukrayna, boğaz, mayın
Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildiği görüntüleri paylaştı
13:43 03.04.2022 (güncellendi: 13:47 03.04.2022) Abone ol
İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın önlemlerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor.
Engin ve Aydın sınıflarındaki mayın avlama gemileri, sonar sistemleri ve insansız su altı araçları ile mayınla mücadele konusunda önemli görevler üstlenirken mayınların tespitinde hafif otonom su altı cihazı kullanılıyor.
Mayının tespitinin ardından ise imha görevi için sıra SAS timlerine geliyor. Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler, ilk olarak emniyeti sağlıyor. Bölge emniyetinin alınmasının ardından SAS timleri, mayınları imha ediyor.