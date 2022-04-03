Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220403/mugladaki-knidos-kazilarinda-emeviler-donemine-ait-dort-yeni-kitabe-bulundu-1055279017.html
Muğla'daki Knidos kazılarında Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu
Muğla'daki Knidos kazılarında Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu
Muğla'daki Knidos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda Emeviler dönemine ait mermer ve kireç taşından kitabeler bulundu. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T13:49+0300
2022-04-03T13:54+0300
knidos
muğla
yaşam
emevi
kitabe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1055278965_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_30aa50bd7ea2b240684bdd90f59f400e.jpg
Knidos Antik Kenti'nde, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, M.S. 685-711 yılları arasında kentte hüküm süren Emevilere ait 4 kitabe ortaya çıkarıldı.40 kişilik ekibin görev yaptığı kazılarda bulunan mermer ve kireç taşından kitabelerde, Emevilerin İstanbul'a yapacakları sefere katılacak komutan ve yöneticilerin isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi.‘İslamiyet'in erken dönemine ait’Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'ndeki kazılarda sürprizlerle karşılaştıklarına dikkat çekerek, "Ramazan ayının ilk gününde Knidos bize güzel bir armağan sundu. Dört yeni Emevi kitabesi arkeolojik kazılarımızda gün yüzüne çıkarıldı. İslamiyet'in erken dönemine ait, Batı Anadolu'daki en büyük kalıntılarını oluşturan bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili adlar içeriyor" dedi.Mermer ve kireç taşından dört kitabenin, 15 santimetre ile 1 metre arasında değişen boylarda olduğunu anlatan Prof. Dr. Doksanaltı, incelemelerin sürdüğünü söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220322/2-bin-yillik-knidos-antik-kentinde-deniz-cekilince-liman-kalintilari-ortaya-cikti-1054947825.html
knidos
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1055278965_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_ee81692f08f818bda841cf88927bdc35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
knidos , muğla, emevi, kitabe

Muğla'daki Knidos kazılarında Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu

13:49 03.04.2022 (güncellendi: 13:54 03.04.2022)
© DHAMuğla'daki Knidos kazıları
Muğla'daki Knidos kazıları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Muğla'daki Knidos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda Emeviler dönemine ait mermer ve kireç taşından kitabeler bulundu.
Knidos Antik Kenti'nde, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, M.S. 685-711 yılları arasında kentte hüküm süren Emevilere ait 4 kitabe ortaya çıkarıldı.
40 kişilik ekibin görev yaptığı kazılarda bulunan mermer ve kireç taşından kitabelerde, Emevilerin İstanbul'a yapacakları sefere katılacak komutan ve yöneticilerin isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi.

‘İslamiyet'in erken dönemine ait’

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'ndeki kazılarda sürprizlerle karşılaştıklarına dikkat çekerek, "Ramazan ayının ilk gününde Knidos bize güzel bir armağan sundu. Dört yeni Emevi kitabesi arkeolojik kazılarımızda gün yüzüne çıkarıldı. İslamiyet'in erken dönemine ait, Batı Anadolu'daki en büyük kalıntılarını oluşturan bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili adlar içeriyor" dedi.
Mermer ve kireç taşından dört kitabenin, 15 santimetre ile 1 metre arasında değişen boylarda olduğunu anlatan Prof. Dr. Doksanaltı, incelemelerin sürdüğünü söyledi.
Datça’da deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
MULTİMEDYA
2 bin yıllık Knidos Antik Kenti'nde deniz çekilince liman kalıntıları ortaya çıktı
22 Mart, 13:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала