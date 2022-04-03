https://tr.sputniknews.com/20220403/netflixten-will-smith-karari-basrol-olacagi-film-projesi-askiya-alindi-1055281009.html
Netflix'ten Will Smith kararı: Başrol olacağı film projesi askıya alındı
Netflix'ten Will Smith kararı: Başrol olacağı film projesi askıya alındı
Netflix, Will Smith’in yeni filmi 'Fast and Loose'un prodüksiyonunu durdurma kararı aldı. Filmin yapımının devam edip etmeyeceği, Smith yerine başka oyuncu... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T16:12+0300
2022-04-03T16:12+0300
2022-04-03T16:23+0300
will smith
yaşam
netflix
chris rock
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Netflix, 94. Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith'in Chris Rock'a tokat atmasının ardından Will Smith'in kadrosunda yer aldığı aksiyon-gerilim filmi 'Fast and Loose'un prodüksiyonunun durdurulduğunu açıkladı.Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığına göre, 94. Oscar Töreni'nden önceki hafta, yönetmen David Leitch de projeden 'Fall Guy'a filmine geçmek için ayrılmıştı. Yeni yönetmen arayışına giren Netflix, Oscar'da yaşayan olayın ardından filmi askıya aldı.Bir saldırıdan sonra hafızasını kaybeden ve gizemli bir şekilde kendini Meksika’da bulan bir suçluyu takip edecek olan Fast and Loose filminin prodüksiyonunun devam edip etmeyeceği, Will Smith yerine başka bir oyuncu bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220402/oscar-torenindeki-tokat-skandalinin-ardindan-will-smith-akademi-uyeliginden-istifa-etti-1055253268.html
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Netflix'ten Will Smith kararı: Başrol olacağı film projesi askıya alındı
16:12 03.04.2022 (güncellendi: 16:23 03.04.2022) Abone ol
Netflix, Will Smith’in yeni filmi 'Fast and Loose'un prodüksiyonunu durdurma kararı aldı. Filmin yapımının devam edip etmeyeceği, Smith yerine başka oyuncu bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.
Netflix, 94. Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith'in Chris Rock'a tokat atmasının ardından Will Smith'in kadrosunda yer aldığı aksiyon-gerilim filmi 'Fast and Loose'un prodüksiyonunun durdurulduğunu açıkladı.
Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığına göre, 94. Oscar Töreni'nden önceki hafta, yönetmen David Leitch de projeden 'Fall Guy'a filmine geçmek için ayrılmıştı. Yeni yönetmen arayışına giren Netflix, Oscar'da yaşayan olayın ardından filmi askıya aldı.
Bir saldırıdan sonra hafızasını kaybeden ve gizemli bir şekilde kendini Meksika’da bulan bir suçluyu takip edecek olan Fast and Loose filminin prodüksiyonunun devam edip etmeyeceği, Will Smith yerine başka bir oyuncu bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.