Netflix'ten Will Smith kararı: Başrol olacağı film projesi askıya alındı

Netflix, 94. Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith'in Chris Rock'a tokat atmasının ardından Will Smith'in kadrosunda yer aldığı aksiyon-gerilim filmi 'Fast and Loose'un prodüksiyonunun durdurulduğunu açıkladı.Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığına göre, 94. Oscar Töreni'nden önceki hafta, yönetmen David Leitch de projeden 'Fall Guy'a filmine geçmek için ayrılmıştı. Yeni yönetmen arayışına giren Netflix, Oscar'da yaşayan olayın ardından filmi askıya aldı.Bir saldırıdan sonra hafızasını kaybeden ve gizemli bir şekilde kendini Meksika’da bulan bir suçluyu takip edecek olan Fast and Loose filminin prodüksiyonunun devam edip etmeyeceği, Will Smith yerine başka bir oyuncu bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.

