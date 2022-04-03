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Ofsaytta 'gün ışığı kuralı': İtalya'da hayata geçecek
Ofsaytta 'gün ışığı kuralı': İtalya'da hayata geçecek
Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği 'gün ışığı etkili ofsayt kuralı' İtalya'da hayata geçiyor. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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ofsayt
spor
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İtalya Futbol Federasyonu, Serie A ve B U18 liglerinde FIFA Küresel Futbol Geliştirme Direktörü Arsene Wenger tarafından önerilen ofsayt kuralı ile ilgili bir test uygulamasına başlanacağını açıkladı.Ajansspor’dan Hüseyin Özkök’ün haberine göre İtalya Futbol Federasyonu, projeyi İtalyan Hakemler Birliği'nin desteğiyle FIFA’nın gözetiminde bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte hayata geçirecek ve ligin bitimine kadar test edecek.Simülasyon ve teknik analizler yapıldıBu konuyla ilgili olarak geçen hafta C klasmanından seçilmiş bir grup hakem ve yardımcı hakem, Roma'daki Acquacetosa Spor Merkezi'nde özel bir toplantıya katıldı. Toplantı sırasında teorik ve uygulamalı testler yanında özellikle sahada kameralarla çekilen bazı simülasyonlar daha sonra derinlemesine teknik analizlerle incelendi.Hatırlanacağı üzere, VAR’ın devreye girmesiyle birlikte daha da artan ofsayt tartışmaları üzerine Arsene Wenger bir öneri getirerek bir atak oyuncusunun ofsayt sayılması için vücudunun görüntüde rakibinden ayrılması ve iki oyuncu arasında gün ışığı olmasının ofsayt tartışmalarını minimuma indireceği iddiasında bulunmuş, ancak bu öneri henüz FIFA tarafından değerlendirilmeye alınıp IFAB’a gönderilmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220210/fifadan-yeni-teknoloji-adimi-yari-otomatik-ofsayt-sistemi-1053698512.html
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ofsayt, arsenal, italya

Ofsaytta 'gün ışığı kuralı': İtalya'da hayata geçecek

11:21 03.04.2022 (güncellendi: 11:25 03.04.2022)
© DHAofsayt
ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
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Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği 'gün ışığı etkili ofsayt kuralı' İtalya'da hayata geçiyor.
İtalya Futbol Federasyonu, Serie A ve B U18 liglerinde FIFA Küresel Futbol Geliştirme Direktörü Arsene Wenger tarafından önerilen ofsayt kuralı ile ilgili bir test uygulamasına başlanacağını açıkladı.
Ajansspor’dan Hüseyin Özkök’ün haberine göre İtalya Futbol Federasyonu, projeyi İtalyan Hakemler Birliği'nin desteğiyle FIFA’nın gözetiminde bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte hayata geçirecek ve ligin bitimine kadar test edecek.

Simülasyon ve teknik analizler yapıldı

Bu konuyla ilgili olarak geçen hafta C klasmanından seçilmiş bir grup hakem ve yardımcı hakem, Roma'daki Acquacetosa Spor Merkezi'nde özel bir toplantıya katıldı. Toplantı sırasında teorik ve uygulamalı testler yanında özellikle sahada kameralarla çekilen bazı simülasyonlar daha sonra derinlemesine teknik analizlerle incelendi.
Hatırlanacağı üzere, VAR’ın devreye girmesiyle birlikte daha da artan ofsayt tartışmaları üzerine Arsene Wenger bir öneri getirerek bir atak oyuncusunun ofsayt sayılması için vücudunun görüntüde rakibinden ayrılması ve iki oyuncu arasında gün ışığı olmasının ofsayt tartışmalarını minimuma indireceği iddiasında bulunmuş, ancak bu öneri henüz FIFA tarafından değerlendirilmeye alınıp IFAB’a gönderilmemişti.
Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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