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Oğlunun bıçaklandığını gören baba saldırganlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunun bıçaklandığını gören baba saldırganlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Diyarbakır’da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T00:29+0300
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türkiye
kurşun
diyarbakır
bıçaklama
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Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmada baba, olayda oğlunun bıçaklandığını görünce 2 kişiye kurşun yağdırdı. Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Bıçak ve silahla yaralanan 3 şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.
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kurşun, diyarbakır, bıçaklama

Oğlunun bıçaklandığını gören baba saldırganlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı

00:29 03.04.2022
© İHAOğlunu bıçaklandığını gören adam saldırganlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Oğlunu bıçaklandığını gören adam saldırganlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© İHA
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Diyarbakır’da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.
Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmada baba, olayda oğlunun bıçaklandığını görünce 2 kişiye kurşun yağdırdı.
Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.
Bıçak ve silahla yaralanan 3 şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.
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