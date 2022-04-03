https://tr.sputniknews.com/20220403/oglunun-bicaklandigini-goren-adam-saldirganlara-kursun-yagdirdi-3-yarali--1055269278.html

Oğlunun bıçaklandığını gören baba saldırganlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Oğlunun bıçaklandığını gören baba saldırganlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Diyarbakır’da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T00:29+0300

2022-04-03T00:29+0300

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türkiye

kurşun

diyarbakır

bıçaklama

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Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmada baba, olayda oğlunun bıçaklandığını görünce 2 kişiye kurşun yağdırdı. Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Bıçak ve silahla yaralanan 3 şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.

türkiye

diyarbakır

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kurşun, diyarbakır, bıçaklama