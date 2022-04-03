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https://tr.sputniknews.com/20220403/ogmden-dogu-karadeniz-uyarisi-siddetli-lodos-orman-yangini-riskini-artiriyor-1055280542.html
OGM'den Doğu Karadeniz uyarısı: Şiddetli lodos orman yangını riskini artırıyor
OGM'den Doğu Karadeniz uyarısı: Şiddetli lodos orman yangını riskini artırıyor
Orman Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'i orman yangınlarına karşı uyardı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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orman yangını
türkiye
doğu karadeniz
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Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Hava sıcaklıkların artması, nemin düşmesi ve şiddetli lodos orman yangın riskini artırıyor. Çok dikkatli olalım, ormanlarımızı koruyalım" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220402/kutahyada-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesiyle-buyumeden-sonduruldu-1055264205.html
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orman yangını, doğu karadeniz, uyarı

OGM'den Doğu Karadeniz uyarısı: Şiddetli lodos orman yangını riskini artırıyor

15:41 03.04.2022 (güncellendi: 15:46 03.04.2022)
© İHAMeksika’da 33 ayrı noktada orman yangını
Meksika’da 33 ayrı noktada orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© İHA
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Orman Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'i orman yangınlarına karşı uyardı.
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Hava sıcaklıkların artması, nemin düşmesi ve şiddetli lodos orman yangın riskini artırıyor. Çok dikkatli olalım, ormanlarımızı koruyalım" denildi.
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