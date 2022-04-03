https://tr.sputniknews.com/20220403/ogmden-dogu-karadeniz-uyarisi-siddetli-lodos-orman-yangini-riskini-artiriyor-1055280542.html
OGM'den Doğu Karadeniz uyarısı: Şiddetli lodos orman yangını riskini artırıyor
OGM'den Doğu Karadeniz uyarısı: Şiddetli lodos orman yangını riskini artırıyor
Orman Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'i orman yangınlarına karşı uyardı. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T15:41+0300
2022-04-03T15:41+0300
2022-04-03T15:46+0300
orman yangını
türkiye
doğu karadeniz
uyarı
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Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Hava sıcaklıkların artması, nemin düşmesi ve şiddetli lodos orman yangın riskini artırıyor. Çok dikkatli olalım, ormanlarımızı koruyalım" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220402/kutahyada-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesiyle-buyumeden-sonduruldu-1055264205.html
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orman yangını, doğu karadeniz, uyarı
OGM'den Doğu Karadeniz uyarısı: Şiddetli lodos orman yangını riskini artırıyor
15:41 03.04.2022 (güncellendi: 15:46 03.04.2022) Abone ol
Orman Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'i orman yangınlarına karşı uyardı.
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Hava sıcaklıkların artması, nemin düşmesi ve şiddetli lodos orman yangın riskini artırıyor. Çok dikkatli olalım, ormanlarımızı koruyalım" denildi.