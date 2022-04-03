https://tr.sputniknews.com/20220403/peskov-gaz-odemelerinin-rubleyle-yapilmasi-karari-birilerinin-burnuna-fiske-atmak-icin-alinmadi-1055279656.html
Peskov: Gaz ödemelerinin rubleyle yapılması kararı, birilerinin burnuna fiske atmak için alınmadı
Peskov: Gaz ödemelerinin rubleyle yapılması kararı, birilerinin burnuna fiske atmak için alınmadı
Kremlin Sözcüsü, doğalgaz karşılığındaki ödemelerin rubleyle yapılması hakkındaki kararın birilerinin burnuna fiske atmak için değil, yaptırımlar nedeniyle... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T14:28+0300
2022-04-03T14:28+0300
2022-04-03T14:49+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dost olmayan ülkelere tedarik edilen doğalgaz karşılığındaki ödemelerin rubleyle yapılması hakkındaki kararın, birilerinin burnuna fiske atmak için alınmadığını söyledi. Peskov, kararın, yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındığını belirtti. İlgili soruyu yönelten gazeteciye, “Haklısınız” yanıtını veren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Neler oldu? Yaptırım coşkusu, çılgınlığı görüyoruz, tarihin en büyük yaptırım yükü şu anda Rusya Federasyonu'na düşüyor. Bunun yanı sıra, bildiğiniz üzere başka ülkelerde bulunan döviz rezervlerimize el konuldu.” ‘Devlet başkanına yaptırım mantık sınırlarını aşmaktır’Birkaç yıl önce bir devlet başkanına yaptırım uygulamanın mümkün olduğunun hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmediğini dile getiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılanların mantığın sınır çizgilerini aştığını vurguladı.Sözcü, “O zamanlar devlet başkanlarına yaptırım uygulanabileceğini hiç kimse hayal bile edemezdi. Böyle bir şey olamaz. Bu mantığın sınırlarını aşıyor. Devlet Başkanımıza da yaptırım uygulamaları, her türlü saçmalığı yapabileceklerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
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dmitriy peskov
Peskov: Gaz ödemelerinin rubleyle yapılması kararı, birilerinin burnuna fiske atmak için alınmadı
14:28 03.04.2022 (güncellendi: 14:49 03.04.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü, doğalgaz karşılığındaki ödemelerin rubleyle yapılması hakkındaki kararın birilerinin burnuna fiske atmak için değil, yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındığını belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dost olmayan ülkelere tedarik edilen doğalgaz karşılığındaki ödemelerin rubleyle yapılması hakkındaki kararın, birilerinin burnuna fiske atmak için alınmadığını söyledi. Peskov, kararın, yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındığını belirtti.
İlgili soruyu yönelten gazeteciye, “Haklısınız” yanıtını veren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Neler oldu? Yaptırım coşkusu, çılgınlığı görüyoruz, tarihin en büyük yaptırım yükü şu anda Rusya Federasyonu'na düşüyor. Bunun yanı sıra, bildiğiniz üzere başka ülkelerde bulunan döviz rezervlerimize el konuldu.”
‘Devlet başkanına yaptırım mantık sınırlarını aşmaktır’
Birkaç yıl önce bir devlet başkanına yaptırım uygulamanın mümkün olduğunun hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmediğini dile getiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılanların mantığın sınır çizgilerini aştığını vurguladı.
Sözcü, “O zamanlar devlet başkanlarına yaptırım uygulanabileceğini hiç kimse hayal bile edemezdi. Böyle bir şey olamaz. Bu mantığın sınırlarını aşıyor. Devlet Başkanımıza da yaptırım uygulamaları, her türlü saçmalığı yapabileceklerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.