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Razzie Ödülleri'nde hastalık teşhisinden sonra 'En Kötü Bruce Willis Filmi' kategorisi kaldırıldı
Razzie Ödülleri'nde hastalık teşhisinden sonra 'En Kötü Bruce Willis Filmi' kategorisi kaldırıldı
Yılın en kötü filmleri ve oyunculuklarına verilen Razzie Ödülleri, bu yıl Bruce Willis'e verileceğini açıkladıkları ödülü iptal etti. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T14:07+0300
2022-04-03T14:16+0300
bruce willis
yaşam
ödül töreni
afazi
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Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'ni veren ödül komitesi, performansı tıbbi gerekçelerle kötüleşen birine ödül vermenin doğru olmayacağını açıkladı.Yılın en kötü filmleri ve oyunculuklarına verilen Razzie Ödülleri, bu yıl Bruce Willis'e verileceğini açıkladıkları ödülü iptal etti. 133 filmlerine ve performanslarına verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri, bu yıl Bruce Willis'e özel ‘2021 Yapımı Filmde En Kötü Bruce Willis Filmi’ kategorisi açmış ve yıldızın American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death ve Survive the Game filmlerindeki performanslarını aday göstermişti. En Kötü Bruce Willis Performansı kategorisini Cosmic Sin kazanmıştı.NTV’nin aktardığına göre, Bruce Willis'e afazi teşhisi konulması ve ünlü ismin oyunculuğu bırakma kararı sonrası ödülün geri çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu.Geçtiğimiz günlerde Willis'in ailesi, ünlü yıldıza, konuşma ve anlama gibi zihinsel fonksiyonların yitirilmesine yol açan bir beyin hastalığı olan afazi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.Willis'in hayranları ödülün geri çekilmesini ve aktörün onurlandırılmasını talep ederken, Razzie organizatörleri, daha önce hafifletici koşullar karşısında bazı ödüllerin hak edilmediğini kabul etmiş olsalar da Bruce Willis konusunda kesin bir karara varmadıklarını belirtmişlerdi.Razzie'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ödülün geri çekildiği, Willis'in 2021'de bu kadar çok filmde oynamasının nedeninin, oyunculuğu bırakmak zorunda kalmadan önce olabildiğince fazla rol alma isteği olabileceği aktarıldı ve Willis ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.1980 yılında verilmeye başlayan ödüllerin, The Shining filmindeki performansıyla ilk kazananı olan Shelley Duvall'ın da söz konusu ödülü iptal edilmişti. Ödül komitesi, Duvall'ın performansının Stanley Kubrick'in kötü muamelesinin bir sonucu olabileceğini öğrendiklerini ve bu ödülü geri aldıklarını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220330/ailesi-bruce-willisin-oyunculugu-biraktigini-acikladi-1055183629.html
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bruce willis, ödül töreni, afazi , hasta

Razzie Ödülleri'nde hastalık teşhisinden sonra 'En Kötü Bruce Willis Filmi' kategorisi kaldırıldı

14:07 03.04.2022 (güncellendi: 14:16 03.04.2022)
© AP Photo / Charles SykesBruce Willis
Bruce Willis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Charles Sykes
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Yılın en kötü filmleri ve oyunculuklarına verilen Razzie Ödülleri, bu yıl Bruce Willis'e verileceğini açıkladıkları ödülü iptal etti.
Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'ni veren ödül komitesi, performansı tıbbi gerekçelerle kötüleşen birine ödül vermenin doğru olmayacağını açıkladı.
Yılın en kötü filmleri ve oyunculuklarına verilen Razzie Ödülleri, bu yıl Bruce Willis'e verileceğini açıkladıkları ödülü iptal etti. 133 filmlerine ve performanslarına verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri, bu yıl Bruce Willis'e özel ‘2021 Yapımı Filmde En Kötü Bruce Willis Filmi’ kategorisi açmış ve yıldızın American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death ve Survive the Game filmlerindeki performanslarını aday göstermişti. En Kötü Bruce Willis Performansı kategorisini Cosmic Sin kazanmıştı.
NTV’nin aktardığına göre, Bruce Willis'e afazi teşhisi konulması ve ünlü ismin oyunculuğu bırakma kararı sonrası ödülün geri çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu.
Geçtiğimiz günlerde Willis'in ailesi, ünlü yıldıza, konuşma ve anlama gibi zihinsel fonksiyonların yitirilmesine yol açan bir beyin hastalığı olan afazi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
Willis'in hayranları ödülün geri çekilmesini ve aktörün onurlandırılmasını talep ederken, Razzie organizatörleri, daha önce hafifletici koşullar karşısında bazı ödüllerin hak edilmediğini kabul etmiş olsalar da Bruce Willis konusunda kesin bir karara varmadıklarını belirtmişlerdi.

Razzie'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ödülün geri çekildiği, Willis'in 2021'de bu kadar çok filmde oynamasının nedeninin, oyunculuğu bırakmak zorunda kalmadan önce olabildiğince fazla rol alma isteği olabileceği aktarıldı ve Willis ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.

1980 yılında verilmeye başlayan ödüllerin, The Shining filmindeki performansıyla ilk kazananı olan Shelley Duvall'ın da söz konusu ödülü iptal edilmişti. Ödül komitesi, Duvall'ın performansının Stanley Kubrick'in kötü muamelesinin bir sonucu olabileceğini öğrendiklerini ve bu ödülü geri aldıklarını duyurmuştu.
Bruce Willis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
YAŞAM
Ailesi, Bruce Willis'in oyunculuğu bıraktığını açıkladı
30 Mart, 23:08
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