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Red Hot Chili Peppers'ın Hollywood'un Şöhret Yolu'nda yıldızı oldu
Red Hot Chili Peppers'ın Hollywood'un Şöhret Yolu'nda yıldızı oldu
Amerikalı ünlü rock müzik grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi oldu. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T09:37+0300
2022-04-03T09:41+0300
red hot chili peppers (rhcp)
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Alternatif rock müziğinin altın çağını yaşadığı 90’lı yıllarda popülerite kazanan efsanevi rock grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood ünlülerinin isimlerinin yazıldığı Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi oldu.Gitarist John Frusciante, solist Anthony Kiedis, bas gitarist Flea ve davulcu Chad Smith’in bir araya geldiği törende, üyeler Los Angeles anılarını paylaştı.NTV'nin aktardığına göre, küçük barlarda veya sokak başında bir grup insana şarkı çalarak kariyerlerine başladığını belirten grup, bir ekip olarak devam edip ayrılmadıklarını dile getirdi.Grubun yedinci stüdyo albümü ‘Californication’ (1999) büyük bir hit haline gelerek dünya çapında grubun tanınmasını sağladı. Bilboard listelerinde büyük başarılara imza atan grubun 6 Grammy ödülü bulunuyor.Grup, ‘Unlimited Love’ ismindeki 12. albümlerini bugün piyasaya sürdü.
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red hot chili peppers (rhcp), hollywood şöhretler kaldırımı

Red Hot Chili Peppers'ın Hollywood'un Şöhret Yolu'nda yıldızı oldu

09:37 03.04.2022 (güncellendi: 09:41 03.04.2022)
© AP Photo / Willy SanjuanRed Hot Chili Peppers'ın yıldızı
Red Hot Chili Peppers'ın yıldızı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Willy Sanjuan
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Amerikalı ünlü rock müzik grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi oldu.
Alternatif rock müziğinin altın çağını yaşadığı 90’lı yıllarda popülerite kazanan efsanevi rock grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood ünlülerinin isimlerinin yazıldığı Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi oldu.
© AP Photo / Willy SanjuanRed Hot Chili Peppers'ın Hollywood'un Şöhret Yolu'nda yıldızı
Red Hot Chili Peppers'ın Hollywood'un Şöhret Yolu'nda yıldızı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
Red Hot Chili Peppers'ın Hollywood'un Şöhret Yolu'nda yıldızı
© AP Photo / Willy Sanjuan
Gitarist John Frusciante, solist Anthony Kiedis, bas gitarist Flea ve davulcu Chad Smith’in bir araya geldiği törende, üyeler Los Angeles anılarını paylaştı.
NTV'nin aktardığına göre, küçük barlarda veya sokak başında bir grup insana şarkı çalarak kariyerlerine başladığını belirten grup, bir ekip olarak devam edip ayrılmadıklarını dile getirdi.
Grubun yedinci stüdyo albümü ‘Californication’ (1999) büyük bir hit haline gelerek dünya çapında grubun tanınmasını sağladı. Bilboard listelerinde büyük başarılara imza atan grubun 6 Grammy ödülü bulunuyor.
Grup, ‘Unlimited Love’ ismindeki 12. albümlerini bugün piyasaya sürdü.
(File) Republican presidential candidate frontrunner Donald Trump's star on the Hollywood Walk of Fame in seen, September 10, 2015 in Hollywood, California - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2018
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