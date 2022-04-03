https://tr.sputniknews.com/20220403/red-hot-chili-peppersin-hollywoodun-sohret-yolunda-yildizi-oldu-1055273551.html
Red Hot Chili Peppers'ın Hollywood'un Şöhret Yolu'nda yıldızı oldu
Red Hot Chili Peppers'ın Hollywood'un Şöhret Yolu'nda yıldızı oldu
Amerikalı ünlü rock müzik grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi oldu. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T09:37+0300
2022-04-03T09:37+0300
2022-04-03T09:41+0300
red hot chili peppers (rhcp)
yaşam
hollywood şöhretler kaldırımı
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Alternatif rock müziğinin altın çağını yaşadığı 90’lı yıllarda popülerite kazanan efsanevi rock grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood ünlülerinin isimlerinin yazıldığı Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi oldu.Gitarist John Frusciante, solist Anthony Kiedis, bas gitarist Flea ve davulcu Chad Smith’in bir araya geldiği törende, üyeler Los Angeles anılarını paylaştı.NTV'nin aktardığına göre, küçük barlarda veya sokak başında bir grup insana şarkı çalarak kariyerlerine başladığını belirten grup, bir ekip olarak devam edip ayrılmadıklarını dile getirdi.Grubun yedinci stüdyo albümü ‘Californication’ (1999) büyük bir hit haline gelerek dünya çapında grubun tanınmasını sağladı. Bilboard listelerinde büyük başarılara imza atan grubun 6 Grammy ödülü bulunuyor.Grup, ‘Unlimited Love’ ismindeki 12. albümlerini bugün piyasaya sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20180921/abd-sokak-sanatcisi-trump-yildizina-demir-parmaklik-1035301417.html
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red hot chili peppers (rhcp), hollywood şöhretler kaldırımı
Red Hot Chili Peppers'ın Hollywood'un Şöhret Yolu'nda yıldızı oldu
09:37 03.04.2022 (güncellendi: 09:41 03.04.2022) Abone ol
Amerikalı ünlü rock müzik grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi oldu.
Alternatif rock müziğinin altın çağını yaşadığı 90’lı yıllarda popülerite kazanan efsanevi rock grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood ünlülerinin isimlerinin yazıldığı Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi oldu.
Gitarist John Frusciante, solist Anthony Kiedis, bas gitarist Flea ve davulcu Chad Smith’in bir araya geldiği törende, üyeler Los Angeles anılarını paylaştı.
NTV'nin aktardığına göre, küçük barlarda veya sokak başında bir grup insana şarkı çalarak kariyerlerine başladığını belirten grup, bir ekip olarak devam edip ayrılmadıklarını dile getirdi.
Grubun yedinci stüdyo albümü ‘Californication’ (1999) büyük bir hit haline gelerek dünya çapında grubun tanınmasını sağladı. Bilboard listelerinde büyük başarılara imza atan grubun 6 Grammy ödülü bulunuyor.
Grup, ‘Unlimited Love’ ismindeki 12. albümlerini bugün piyasaya sürdü.