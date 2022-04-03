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Rusya, Kiev’in dışında bulunan Buça’da sivil ölümlerinden sorumlu olduğunu yalanladı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/rusya-kievin-disinda-bulunan-bucada-sivil-olumlerinden-sorumlu-oldugunu-yalanladi-1055282205.html
Rusya, Kiev’in dışında bulunan Buça’da sivil ölümlerinden sorumlu olduğunu yalanladı
Rusya, Kiev’in dışında bulunan Buça’da sivil ölümlerinden sorumlu olduğunu yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, suçlamaların aksine, Rusya askerlerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça yerleşim yerinde sivilleri... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T18:03+0300
2022-04-03T18:03+0300
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Rusya, Kiev’in dışında bulunan Buça’da sivil ölümlerinden sorumlu olduğunu yalanladı

18:03 03.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, suçlamaların aksine, Rusya askerlerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça yerleşim yerinde sivilleri öldürdüğünün doğru olmadığını belirtti.
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18:10 03.04.2022
Rusya, Kiev’in dışında bulunan Buça’da sivil ölümlerinden sorumlu olduğunu yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, suçlamaların aksine, Rusya askerlerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça yerleşim yerinde sivilleri öldürdüğünün doğru olmadığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Eus ordu güçlerinin Buça’da bulundukları süre boyunca bu yerleşim yerinin ‘sakinlerinden birinin bile herhangi bir şiddet eyleminin kurbanı olmadığını’ söyledi.
Rus güçlerinin Buça’dan 30 Mart’ta tamamen çıktıklarını kaydeden Savunma Bakanlığı yetlilileri, Ukrayna tarafının Buça’yla ilgili yayınladığı yıkım ve kitlesel ölüm görüntülerinin düzmece olduğunu belirtti.
Rusya güçlerinin orada bulunduğu dönemde dahi Buça’dan çıkışların bloke edilmediğini söyleyen Rus savunma yetkilileri, bugüne dek kentte ulaşımın sürdüğünü kaydetti.
Rus yetkililer, Buça yerleşim yerinin güney bölgelerininse daha önce Ukrayna güçleri tarafından 7/24 bombardımana maruz bırakıldığını belirtti.
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