Rusya, Kiev’in dışında bulunan Buça’da sivil ölümlerinden sorumlu olduğunu yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, suçlamaların aksine, Rusya askerlerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça yerleşim yerinde sivilleri öldürdüğünün doğru olmadığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Eus ordu güçlerinin Buça’da bulundukları süre boyunca bu yerleşim yerinin ‘sakinlerinden birinin bile herhangi bir şiddet eyleminin kurbanı olmadığını’ söyledi.

Rus güçlerinin Buça’dan 30 Mart’ta tamamen çıktıklarını kaydeden Savunma Bakanlığı yetlilileri, Ukrayna tarafının Buça’yla ilgili yayınladığı yıkım ve kitlesel ölüm görüntülerinin düzmece olduğunu belirtti.

Rusya güçlerinin orada bulunduğu dönemde dahi Buça’dan çıkışların bloke edilmediğini söyleyen Rus savunma yetkilileri, bugüne dek kentte ulaşımın sürdüğünü kaydetti.

Rus yetkililer, Buça yerleşim yerinin güney bölgelerininse daha önce Ukrayna güçleri tarafından 7/24 bombardımana maruz bırakıldığını belirtti.