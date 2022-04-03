https://tr.sputniknews.com/20220403/saglik-bakani-koca-disimizi-sikip-birkac-ay-daha-kapali-alanlarda-maskesiz-dolasmamaliyiz-1055273509.html

Sağlık Bakanı Koca: Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalıyız

Sağlık Bakanı Koca: Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalıyız

Hürriyet gazetesi yazarı Müftüoğlu'na konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalı, kapalı ve riskli... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T09:43+0300

2022-04-03T09:43+0300

2022-04-03T09:43+0300

koronavirüs

osman müftüoğlu

koronavirüs

maske

fahrettin koca

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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesine dair detayları paylaştı. Yazının ilgili kısmı şöyle: "Koca’nın yaptığı önemli açıklamalardan biri de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve malpraktis meselesiyle ilişkiliydi. Biliyorsunuz Adalet ve Sağlık Bakanlıkları ortak bir çalışmayla yeni bir kanun teklifi hazırladılar. Dr. Koca’ya göre, bu kanun teklifi kasten yaralamada tutuklu yargılanma sonucunu doğuracak. Yine bu kanun teklifi sağlık hizmetini engelleme suçunu şiddet olayında cezayı arttırıcı bir suç haline getirecek. Diğer taraftan malpraktis kaynaklı -hekimlik uygulamalarındaki hatalar nedeniyle açılan davalar- dava açılabilmesi, kurulacak Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun onayı şartına bağlanacak. Dr. Koca diyor ki: “Teklifin temelini oluşturan bu hükümler tarihi bir sonuç doğuruyor. Kasıt olmadığı sürece hekimden tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak.Dr. Koca ile yaptığımız bu görüşmede o çok eleştirilen 'Giresun konuşmasında' yaptığı açıklamalarının gerçekleşme yoluna girmesinin rahatlığı net ve açık olarak fark ediliyordu. Vaka sayılarındaki sert düşüş, günlük kayıplardaki ciddi azalma hepimiz gibi sayın Bakan’ı da sevindirmiş, rahatlatmıştı. Dr. Koca’ya göre önümüzdeki günlerde bu rakamlar daha da dibe vuracak. Yeter ki biz aşılarımızı, özellikle hatırlatma dozlarımızı mutlaka yaptıralım. Dr. Koca şu uyarıyı da ısrarla tekrarladı: 'Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalı, kapalı ve riskli alanlarda maske takmaya devam etmeliyiz.'Dr. Fahrettin Koca’yı sevindiren bir diğer gelişme Turkovac aşısıyla ilgili. İlk veriler ve gözlemler bu yerli ve milli aşının beklenenden çok daha yüksek bir bağışıklık sağladığını göstermiş. Ayrıca aşının mevcut ve önceki yeni koronavirüs mutasyonlarına karşı daha güçlü hale getirilmesi için de çalışmalar başlatılmış. Kısacası Sağlık Bakanı yerli ve milli aşıya da güveniyor.Sağlık Bakanı Dr. Koca’ya göre salgının etkisinde gözle görülür bir zayıflama var. Anlaşılan o ki önümüzdeki yazı geçtiğimiz yaza göre daha rahat, huzurlu ve keyifli geçirebileceğiz. Tekrar hatırlatalım: Bütün bu iyi beklentilerde esas oyuncu hâlâ dikkatli ve düzenli aşılama çalışmalarıdır. Aşı konusundaki kararsızlığın giderek azalması da sevindiricidir. Anlaşılan o ki sağlık ordumuzla birlikte ve beraber çalışarak hepimizin ortak gayretiyle bu belanın da yakında üstesinden geleceğiz."

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osman müftüoğlu, koronavirüs, maske, fahrettin koca