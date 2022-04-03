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https://tr.sputniknews.com/20220403/sirbistanda-oy-verme-islemi-basladi-1055272755.html
Sırbistan’da oy verme işlemi başladı
Sırbistan’da oy verme işlemi başladı
Sırbistan’da halk yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanıyor. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T08:39+0300
2022-04-03T08:42+0300
dünya
sırbistan
seçim
aleksandr vucic
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Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu, yerel saatle 07.00’de açılan sandıkların saat 20.00’de kapanacağını açıkladı. Sırbistan halkı, daha iyi bir gelecek ve gençler için istihdam alanlarının oluşturulması bakımından bu seçime büyük önem veriyor. Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşları ile 6 milyon 500 bin. Seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimler belirlenecek. Seçimler için Sırbistan dışında, Bosna Hersek ve Karadağ’da Sırplar oy kullanabilecek, Kosovalı Sırpların ise Kosova’da oy kullanılmasına izin verilmeyecek. Seçimden önce yapılan anketler, cumhurbaşkanı seçiminin en güçlü adayının mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olduğunu gösteriyordu. Kamuoyu yoklamaları, 3 milyon 100 bin seçmenin sandığa gitmesi halinde, Vucic'in oyların yüzde 56'sını alarak ilk turda tekrar cumhurbaşkanı seçileceğini ortaya koyuyordu. Sandık başına giden seçmen sayısının 3 milyon 800 bini geçmesi halinde, seçimin ikinci tura kalabileceği belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/sirbistan-lideri-vucicden-pazar-gunku-secim-oncesi-buzdolabindan-cikan-adam-sovu-1055243251.html
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sırbistan, seçim, aleksandr vucic

Sırbistan’da oy verme işlemi başladı

08:39 03.04.2022 (güncellendi: 08:42 03.04.2022)
© REUTERS / ANTONIO BRONICSırbistan'da seçim
Sırbistan'da seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONIC
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Sırbistan’da halk yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanıyor.
Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu, yerel saatle 07.00’de açılan sandıkların saat 20.00’de kapanacağını açıkladı.
Sırbistan halkı, daha iyi bir gelecek ve gençler için istihdam alanlarının oluşturulması bakımından bu seçime büyük önem veriyor.
Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşları ile 6 milyon 500 bin.
Seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimler belirlenecek.
Seçimler için Sırbistan dışında, Bosna Hersek ve Karadağ’da Sırplar oy kullanabilecek, Kosovalı Sırpların ise Kosova’da oy kullanılmasına izin verilmeyecek.
Seçimden önce yapılan anketler, cumhurbaşkanı seçiminin en güçlü adayının mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olduğunu gösteriyordu.
Kamuoyu yoklamaları, 3 milyon 100 bin seçmenin sandığa gitmesi halinde, Vucic'in oyların yüzde 56'sını alarak ilk turda tekrar cumhurbaşkanı seçileceğini ortaya koyuyordu.
Sandık başına giden seçmen sayısının 3 milyon 800 bini geçmesi halinde, seçimin ikinci tura kalabileceği belirtiliyor.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Sırpçada her an her yerde hazır ve nazır kişiler için kullanılan Buzdolabından çıkabilir deyimini Pink TV'deki programda hayata geçirirken - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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Sırbistan lideri Vucic'den pazar günkü seçim öncesi 'buzdolabından çıkan adam' şovu
1 Nisan, 17:31
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