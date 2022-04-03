https://tr.sputniknews.com/20220403/sirbistanda-oy-verme-islemi-basladi-1055272755.html

Sırbistan’da oy verme işlemi başladı

Sırbistan’da oy verme işlemi başladı

Sırbistan’da halk yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanıyor. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T08:39+0300

2022-04-03T08:39+0300

2022-04-03T08:42+0300

dünya

sırbistan

seçim

aleksandr vucic

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Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu, yerel saatle 07.00’de açılan sandıkların saat 20.00’de kapanacağını açıkladı. Sırbistan halkı, daha iyi bir gelecek ve gençler için istihdam alanlarının oluşturulması bakımından bu seçime büyük önem veriyor. Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşları ile 6 milyon 500 bin. Seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimler belirlenecek. Seçimler için Sırbistan dışında, Bosna Hersek ve Karadağ’da Sırplar oy kullanabilecek, Kosovalı Sırpların ise Kosova’da oy kullanılmasına izin verilmeyecek. Seçimden önce yapılan anketler, cumhurbaşkanı seçiminin en güçlü adayının mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olduğunu gösteriyordu. Kamuoyu yoklamaları, 3 milyon 100 bin seçmenin sandığa gitmesi halinde, Vucic'in oyların yüzde 56'sını alarak ilk turda tekrar cumhurbaşkanı seçileceğini ortaya koyuyordu. Sandık başına giden seçmen sayısının 3 milyon 800 bini geçmesi halinde, seçimin ikinci tura kalabileceği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220401/sirbistan-lideri-vucicden-pazar-gunku-secim-oncesi-buzdolabindan-cikan-adam-sovu-1055243251.html

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sırbistan, seçim, aleksandr vucic