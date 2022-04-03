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Şişli'de boru patladı, su dolan metro istasyonu kapatıldı
Şişli'de boru patladı, su dolan metro istasyonu kapatıldı
İstanbul Şişli'de İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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şişli
türkiye
su baskını
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Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve Metro istasyonuna aktı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine Itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti. Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.
şişli
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şişli, su baskını, metro, istanbul

Şişli'de boru patladı, su dolan metro istasyonu kapatıldı

09:23 03.04.2022 (güncellendi: 09:29 03.04.2022)
© DHAŞişli, Ortaklar metrosu, su basması
Şişli, Ortaklar metrosu, su basması - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
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İstanbul Şişli'de İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını kapatınca su çekildi.
Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve Metro istasyonuna aktı.
Görevlilerin ihbarıyla olay yerine Itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti.
Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.
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