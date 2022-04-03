https://tr.sputniknews.com/20220403/sislide-boru-patladi-su-dolan-metro-istasyonu-kapatildi-1055273312.html

Şişli'de boru patladı, su dolan metro istasyonu kapatıldı

Şişli'de boru patladı, su dolan metro istasyonu kapatıldı

İstanbul Şişli'de İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T09:23+0300

2022-04-03T09:23+0300

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şişli

türkiye

su baskını

metro

istanbul

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Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve Metro istasyonuna aktı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine Itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti. Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.

şişli

türkiye

istanbul

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şişli, su baskını, metro, istanbul