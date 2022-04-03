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Rusya, Kiev’in dışında bulunan Buça’da sivil ölümlerinden sorumlu olduğunu yalanladı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/slovakya-rusyadan-gazi-rubleyle-almamiz-gerekiyorsa-rubleyle-alacagiz-1055282082.html
Slovakya: Rusya’dan gazı rubleyle almamız gerekiyorsa, rubleyle alacağız
Slovakya: Rusya’dan gazı rubleyle almamız gerekiyorsa, rubleyle alacağız
Rusya’dan gaz alımını durduramayacağını belirten AB üyesi Slovakyanın hükümeti, Rus gaz alımını sürdürmek için rubleyle ödeme yapmaları gerekecekse bunu yerine... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T17:58+0300
2022-04-03T17:58+0300
ukrayna krizi
slovakya
ekonomi bakanı
rusya
ukrayna
ruble
doğalgaz
ödeme
ab
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Slovakya devlet televizyonuna konuşan Ekonomi Bakanı Richard Sulik, “Gaz alımını durduramayız. Bu tutum bazılarına fazlasıyla pragmatik gelecek de olsa, Rusya’dan alınacak gaz için rubleye ödeme şartı getirildiyse o halde rubleyle ödeyeceğiz” dedi.'Slovakya’nın gaz ihtiyacının yüzde 85’ini Rusya’dan karşıladığı' hatırlatmasını yapan Sulik, 'gaz satın aldıkları ülkeleri çeşitlendirmeleri gerektiği fikrine katıldığını, ancak bunun için birkaç yıla gereksinimleri olduğunu' söyledi. Slovakya Ekonomi Bakanı’nın bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle yaptırım uygulayan ülkelerin Rus gazı için ödemelerini rubleyle yapmalarını içeren kararı imzalamasının ardından geldi. Söz konusu ödeme yöntemi, 1 Nisan’dan itibaren tedarik edilen gaz ödemeleri için geçerli olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220403/peskov-gaz-odemelerinin-rubleyle-yapilmasi-karari-birilerinin-burnuna-fiske-atmak-icin-alinmadi-1055279656.html
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slovakya, ekonomi bakanı, rusya, ukrayna, ruble, doğalgaz, ödeme, ab

Slovakya: Rusya’dan gazı rubleyle almamız gerekiyorsa, rubleyle alacağız

17:58 03.04.2022
© AFP 2022 / SAMUEL KUBANISlovakya - bayrak
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / SAMUEL KUBANI
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Rusya’dan gaz alımını durduramayacağını belirten AB üyesi Slovakyanın hükümeti, Rus gaz alımını sürdürmek için rubleyle ödeme yapmaları gerekecekse bunu yerine getireceklerini duyurdu.
Slovakya devlet televizyonuna konuşan Ekonomi Bakanı Richard Sulik, “Gaz alımını durduramayız. Bu tutum bazılarına fazlasıyla pragmatik gelecek de olsa, Rusya’dan alınacak gaz için rubleye ödeme şartı getirildiyse o halde rubleyle ödeyeceğiz” dedi.
'Slovakya’nın gaz ihtiyacının yüzde 85’ini Rusya’dan karşıladığı' hatırlatmasını yapan Sulik, 'gaz satın aldıkları ülkeleri çeşitlendirmeleri gerektiği fikrine katıldığını, ancak bunun için birkaç yıla gereksinimleri olduğunu' söyledi.
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
Ukrayna krizi
Peskov: Gaz ödemelerinin rubleyle yapılması kararı, birilerinin burnuna fiske atmak için alınmadı
14:28
Slovakya Ekonomi Bakanı’nın bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle yaptırım uygulayan ülkelerin Rus gazı için ödemelerini rubleyle yapmalarını içeren kararı imzalamasının ardından geldi. Söz konusu ödeme yöntemi, 1 Nisan’dan itibaren tedarik edilen gaz ödemeleri için geçerli olacak.
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