https://tr.sputniknews.com/20220403/slovakya-rusyadan-gazi-rubleyle-almamiz-gerekiyorsa-rubleyle-alacagiz-1055282082.html

Slovakya: Rusya’dan gazı rubleyle almamız gerekiyorsa, rubleyle alacağız

Slovakya: Rusya’dan gazı rubleyle almamız gerekiyorsa, rubleyle alacağız

Rusya’dan gaz alımını durduramayacağını belirten AB üyesi Slovakyanın hükümeti, Rus gaz alımını sürdürmek için rubleyle ödeme yapmaları gerekecekse bunu yerine... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T17:58+0300

2022-04-03T17:58+0300

2022-04-03T17:58+0300

ukrayna krizi

slovakya

ekonomi bakanı

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ukrayna

ruble

doğalgaz

ödeme

ab

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Slovakya devlet televizyonuna konuşan Ekonomi Bakanı Richard Sulik, “Gaz alımını durduramayız. Bu tutum bazılarına fazlasıyla pragmatik gelecek de olsa, Rusya’dan alınacak gaz için rubleye ödeme şartı getirildiyse o halde rubleyle ödeyeceğiz” dedi.'Slovakya’nın gaz ihtiyacının yüzde 85’ini Rusya’dan karşıladığı' hatırlatmasını yapan Sulik, 'gaz satın aldıkları ülkeleri çeşitlendirmeleri gerektiği fikrine katıldığını, ancak bunun için birkaç yıla gereksinimleri olduğunu' söyledi. Slovakya Ekonomi Bakanı’nın bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle yaptırım uygulayan ülkelerin Rus gazı için ödemelerini rubleyle yapmalarını içeren kararı imzalamasının ardından geldi. Söz konusu ödeme yöntemi, 1 Nisan’dan itibaren tedarik edilen gaz ödemeleri için geçerli olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220403/peskov-gaz-odemelerinin-rubleyle-yapilmasi-karari-birilerinin-burnuna-fiske-atmak-icin-alinmadi-1055279656.html

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slovakya, ekonomi bakanı, rusya, ukrayna, ruble, doğalgaz, ödeme, ab