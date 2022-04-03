https://tr.sputniknews.com/20220403/slovakya-rusyadan-gazi-rubleyle-almamiz-gerekiyorsa-rubleyle-alacagiz-1055282082.html
Slovakya: Rusya’dan gazı rubleyle almamız gerekiyorsa, rubleyle alacağız
Slovakya: Rusya’dan gazı rubleyle almamız gerekiyorsa, rubleyle alacağız
Rusya’dan gaz alımını durduramayacağını belirten AB üyesi Slovakyanın hükümeti, Rus gaz alımını sürdürmek için rubleyle ödeme yapmaları gerekecekse bunu yerine... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T17:58+0300
2022-04-03T17:58+0300
2022-04-03T17:58+0300
ukrayna krizi
slovakya
ekonomi bakanı
rusya
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ruble
doğalgaz
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ab
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Slovakya devlet televizyonuna konuşan Ekonomi Bakanı Richard Sulik, “Gaz alımını durduramayız. Bu tutum bazılarına fazlasıyla pragmatik gelecek de olsa, Rusya’dan alınacak gaz için rubleye ödeme şartı getirildiyse o halde rubleyle ödeyeceğiz” dedi.'Slovakya’nın gaz ihtiyacının yüzde 85’ini Rusya’dan karşıladığı' hatırlatmasını yapan Sulik, 'gaz satın aldıkları ülkeleri çeşitlendirmeleri gerektiği fikrine katıldığını, ancak bunun için birkaç yıla gereksinimleri olduğunu' söyledi. Slovakya Ekonomi Bakanı’nın bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle yaptırım uygulayan ülkelerin Rus gazı için ödemelerini rubleyle yapmalarını içeren kararı imzalamasının ardından geldi. Söz konusu ödeme yöntemi, 1 Nisan’dan itibaren tedarik edilen gaz ödemeleri için geçerli olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220403/peskov-gaz-odemelerinin-rubleyle-yapilmasi-karari-birilerinin-burnuna-fiske-atmak-icin-alinmadi-1055279656.html
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slovakya, ekonomi bakanı, rusya, ukrayna, ruble, doğalgaz, ödeme, ab
Slovakya: Rusya’dan gazı rubleyle almamız gerekiyorsa, rubleyle alacağız
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Rusya’dan gaz alımını durduramayacağını belirten AB üyesi Slovakyanın hükümeti, Rus gaz alımını sürdürmek için rubleyle ödeme yapmaları gerekecekse bunu yerine getireceklerini duyurdu.
Slovakya devlet televizyonuna konuşan Ekonomi Bakanı Richard Sulik, “Gaz alımını durduramayız. Bu tutum bazılarına fazlasıyla pragmatik gelecek de olsa, Rusya’dan alınacak gaz için rubleye ödeme şartı getirildiyse o halde rubleyle ödeyeceğiz” dedi.
'Slovakya’nın gaz ihtiyacının yüzde 85’ini Rusya’dan karşıladığı' hatırlatmasını yapan Sulik, 'gaz satın aldıkları ülkeleri çeşitlendirmeleri gerektiği fikrine katıldığını, ancak bunun için birkaç yıla gereksinimleri olduğunu' söyledi.
Slovakya Ekonomi Bakanı’nın bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle yaptırım uygulayan ülkelerin Rus gazı için ödemelerini rubleyle yapmalarını içeren kararı imzalamasının ardından geldi. Söz konusu ödeme yöntemi, 1 Nisan’dan itibaren tedarik edilen gaz ödemeleri için geçerli olacak.